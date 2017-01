Comunali, Pala (Carpe diem): “Bene candidatura di Giliberti, ora rinnovamento nelle liste”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Una persona giovane, stimata a livello professionale, simpatica e con tanta voglia di lavorare”: il presidente dell’associazione giovanile Carpe diem Giorgio Pala saluta con favore la scelta del candidato sindaco Mauro Giliberti.

Con lui il centrodestra punta alla riconferma “dopo aver ben amministrato la città per 20 anni”, afferma Pala. In questo quadro Carpe diem punta ad essere “parte attiva” nella campagna elettorale in vista delle Comunali a Lecce, rappresentando l’associazione quella “ventata di aria fresca” necessaria all’immagine della coalizione. Del resto, anche la candidatura di Giliberti porta con sé un’idea di innovazione: il 38enne giornalista è stato individuato fuori dal tradizionale recinto della politica.

“In una città dove i grillini sono ancora poco radicati, pur annoverando ottime personalità professionali; in una città in cui la sinistra continua ad accartocciarsi su se stessa non riuscendo a proporre una valida alternativa per la guida della città, il centrodestra si pone ancora una volta come unica possibilità credibile per i prossimi cinque anni”, è l’argomentazione di Pala.

Che esprime rammarico per la scelta di Alessandro Delli Noci, “stimato e competente assessore negli ultimi quattro anni e mezzo. La sua casa madre è e rimarrà il centrodestra, coviamo dunque la speranza – è l’ulteriore considerazione del presidente di Carpe diem – che un uomo valido come lui possa avere i chiarimenti politici e personali di cui ha bisogno per non incorrere in passi falsi”.

Carpe diem, che da tempo muove i suoi passi in città, ha già lanciato le 20 sfide per Lecce, ovvero “una piattaforma programmatica genuina da cui partire, un percorso frutto del confronto con tanti cittadini leccesi”.

Un anno fa, il sodalizio espresse il doppio auspicio che si scegliesse un nome “perbene” come candidato sindaco e che la coalizione propendesse per un allargamento al civismo introducendo, anche in questo caso, “una ventata di novità nelle liste”. “Il primo obiettivo – sottolinea Pala – è stato raggiunto pescando fuori dalla politica (nonostante la presenza di nomi validi anche all’interno della stessa)”; il secondo rappresenta un obiettivo da valutare.

Carpe diem, infatti, ha l’ambizione di porsi “come unico interlocutore in quella società civile giovane che guarda con coraggio al futuro”. Al candidato sindaco Pala lancia dunque la sfida del “rinnovamento”.

“Ci vorrà coraggio, caro Mauro, ma sappiamo che tu ne sei dotato”, è la sua considerazione finale.

Immagine di repertorio