Xylella, Martina incontra Andriukaitis: “Apertura sul reimpianto di ulivi”

LECCE – La Commissione europea avrebbe aperto alla possibilità di reimpianto di nuovi ulivi nell’area colpita dalla xylella fastidiosa.

E’ quanto reso noto dal ministro delle politiche agricole Maurizio Martina dopo un incontro con il commissario europeo alla salute Vytenis Andriukaitis.

“Abbiamo chiesto al Commissario Andriukaitis di rimuovere il divieto di impianto di nuovi uliveti nell’area della provincia di Lecce per tutta la zona dichiarata infetta”, ha fatto sapere.

Il Commissario avrebbe aperto anche alla possibilità di aumentare le sperimentazioni in campo “con team di scienziati che lavorino direttamente nel Salento”: per Martina, un segnale importante anche per la possibilità di testare in maniera più diffusa la tenuta di alcune varietà come il leccino che potrebbero essere più resistenti – o comunque sopportare meglio – l’attacco del batterio.

Il viceministro Teresa Bellanova ringrazia Martina per “il grande impegno” a sostegno dell’olivicoltura salentina. “Il fatto – asserisce – che il Commissario europeo non solo si sia dimostrato favorevole alla rimozione del divieto di reimpianto ma soprattutto abbia rilanciato nel senso della sperimentazione in campo conferma la bontà dei ragionamenti di quanti già avevano indicato in questa direzione la strada ottimale per comprendere le varietà resistenti a tutela dell’olivicoltura pugliese. Come proprio il Ministro Martina ha ricordato, aspettiamo per aprile i risultati del lavoro congiunto di ricerca che vede anche il coinvolgimento di Efsa. Il sud della Puglia ha bisogno dell’impegno di tutti in difesa della sua olivicoltura e del suo territorio. Un impegno cui il Governo e il Ministro non sono mai venuti meno”.