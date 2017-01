Dams, viticoltura ed enologia, manager del turismo: il Curc dice “sì”. Ora parola al Miur

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il Curc, comitato universitario regionale di coordinamento, ha detto “sì”. Dopo appelli e enormi mobilitazioni, i tre nuovi corsi di laurea triennale proposti dall’UniSalento in Dams, viticoltura ed enologia e manager della filiera turistica, incassano l’approvazione unanime dei membri del comitato pugliese mirando ad arricchire l’offerta formativa dell’Ateneo salentino per il prossimo anno accademico 2017/2018.

A darne l’annuncio questa mattina è stato proprio il rettore Vincenzo Zara che ha parlato di un “occasione da non perdere” per il Salento e la sua università. Dopo il parere positivo del Curc, un passaggio fondamentale per l’iter di attivazione, la parola passa ora direttamente al Miur, che decreterà la sorte dei nuovi corsi.

“Sono corsi che rispondono in modo puntuale alle esigenze emerse sul territorio negli ultimi anni, caratterizzato da uno sviluppo economico rilevante nei settori della cultura, dell’agroalimentare e del turismo – dichiara il rettore – Siamo certi, quindi, che la formazione superiore che potremo fornire potrà contribuire alla valorizzazione delle competenze e dei talenti che il Salento esprime e, quindi, all’ulteriore sviluppo del territorio stesso. Per tutti e tre i corsi, l’interlocuzione con i vari attori del territorio è stata molto forte e molto positiva, i Dipartimenti hanno lavorato molto bene e sono state preziose le osservazioni del nostro Nucleo di Valutazione”.

Nel celebrare l’ok del Curc, Zara ha anche ricordato la risposta positiva del territorio rispetto all’attivazione dei corsi e l’enorme mobilitazione andata in scena, in particolare per il Dams. Tantissimi artisti noti, a partire dal regista Edoardo Winspeare e lo sceneggiatore Alessandro Valenti, si sono spesi per appoggiare la nuova proposta formativa. In prima fila anche diversi Comuni, tra cui Uggiano La Chiesa, e tanti cittadini ma anche i ragazzi di “Repubblica Salentina”, 150 studenti del “Galilei-Costa” che hanno dato vita al nuovo progetto “Salento X – In Beauty We Trust”, che hanno reso noto così di essere convinti della validità del progetto.

L’enorme mobilitazione, secondo Zara è “Un esempio virtuoso, secondo me da segnalare a livello nazionale, di come si possa “invertire” la direzione dell’interlocuzione: dal territorio all’Università anziché il contrario”. Ora la richiesta di attivazione dei tre corsi universitari approda sui tavoli ministeriali. Sarà il Miur, infatti, avvalendosi del supporto di Cun e Anvur, ad esprimere il parere definitivo che, se dovesse essere positivo, sfocerà nell’accreditamento dei nuovi corsi entro il prossimo mese di maggio. “Siamo fiduciosi di poter concludere l’iter positivamente. Salento e UniSalento possono crescere assieme, è un’occasione da non perdere” ha concluso Zara.