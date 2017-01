All’Icaro Bookstore le pubblicazioni di Alessandra Peluso

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Le associazioni Arcadia Lecce, Le Ali di Pandora, Carpe Diem organizzano per mercoledì 25 gennaio 2017 alle ore 19,00 presso Libreria Icaro (Icaro Bookstore) in Via Felice Cavallotti 7/a a Lecce la presentazione delle due pubblicazioni di Alessandra Peluso per iQdB Edizioni di Stefano Donno.

Presenta l’autrice lo scrittore e critico Antonio Errico. Introdurranno la serata Valentino Zanzarella (Presidente Ass. Arcadia Lecce), Giorgio Pala (Presidente Ass. Carpe Diem), Ambra Biscuso (Ass. Ali di Pandora), Mauro Ragosta (Presidente Salento d’Esportazione).

Sul boxer del nonno verso la poesia – Un “vademecum” per passeggiare tra versi e pensieri. Non conosce stagioni la poesia né tempo, “comincia nel punto in cui le parole che di solito pronunciamo si rivelano banali o comunque inadeguate, quando non riescono ad esprimere il nostro rapporto con gli esseri e le cose, con le esperienze che attraversano la vita, con le esistenze con cui ci confrontiamo, di cui abbiamo bisogno di stringere il senso, di comprendere la trama, di svelare l’intreccio”. In questo “prezioso libello” gli incontri di Alessandra Peluso con Antonio Errico, Carlo Stasi, Eliana Forcignanò, Elio Coriano, Enrico Romano, Francesco Aprile, Francesco Pasca, Gianluca Conte, Giuseppe Greco, Lara Carrozzo, Marco Vetrugno, Marcello Buttazzo, Maria Pia Romano, Maurizio Leo, Anastasia Leo, Mauro Ragosta, Pierluigi Mele, Stefano Donno, Vito Adamo, Vito Antonio Conte, Walter Vergallo e Lorenzo Martina.

Happy Different – un modo diverso per essere felici, una felicità differente, o un differente modo di approcciarsi alla felicità. Quante possibilità ci presenta la vita, molteplici soluzioni: sta a noi scegliere quella più adeguata per renderci felici. Nella complessità dell’esistere, Alessandra Peluso afferma come il pensiero attraverso un excursus storico-filosofico sia un potente strumento per una vita consapevole. A sostegno di ciò, l’individuo, conoscendo il proprio Io e l’inconscio, diventa il protagonista della vita e non più la vittima; ecco allora, che, per scongiurare quest’ultima condizione, gli si offre l’opportunità di affidarsi alla consulenza filosofica, o al filosofo, o alla Sophia-Analisi e comprendere che ciascuno è artefice di se stesso. Attrae persone, crea relazioni benefiche solo se ha ben compreso quanto sia autorevole la mente umana.