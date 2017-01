Laura Boldrini ospite all’Università del Salento: “Serve un’Europa più sociale”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Un’ Europa “più sociale” e “federale” basata sulla condivisione della sovranità nazionale, dei valori e non del solo mercato, capace di costruire un reddito di dignità europeo.

Questa la proposta per risolvere la crisi che l’Unione Europea sta attraversando lanciata da Laura Boldrini, ospite stamane al centro congressi Ecotekne dell’Università del Salento in occasione della giornata conclusiva del progetto “Oltre le nuvole – A scuola di Europa e legalità”, promosso dal circolo di Lecce dell’associazione Libertà e giustizia, dall’UniSalento, dall’associazione nazionale magistrati e dall’Afisp.

Protagonisti sono stati gli allievi delle scuole superiori leccesi, che durante il percorso formativo – come illustrato dal senatore Alberto Maritati – hanno studiato la storia dell’Europa e delle istituzioni europee, dalla preistoria fino alla contemporaneità. Approfondito anche l’aspetto economico e il tema dell’immigrazione.

A dare il benvenuto al presidente della Camera il rettore Vincenzo Zara: “E’ motivo di gioia averla con noi. Siamo qui per celebrare il momento conclusivo di questo progetto. Il nostro obiettivo era quello di trasmettere alla nuove generazioni la cultura europea – ha dichiarato il magnifico -. La cultura, in senso lato, ingloba anche il concetto di legalità e libertà perché alimenta il senso critico, la capacità di pensiero e l’autonomia intellettuale”. Parola, poi, al sindaco di Lecce Paolo Perrone: “Questa presenza per noi è un regalo. Progetti come questo sono di basilare importanza perché servono a costruire una coscienza matura. L’Europa, come diceva Schopenhauer, è stato il sogno di tutti, oggi è una necessità per tutti”. Ai lavori hanno preso parte anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e la direttrice generale dell’ufficio scolastico regionale Anna Cammalleri.

Numerose e possibili le strategie per rilanciare l’Europa della Boldrini, come la costruzione di un reddito di dignità europeo e di una unione federale, capace di parlare con una voce unica. E addirittura degli Stati Uniti d’Europa. Nel suo intervento, la presidente della Camera ha sottolineato in primis l’impegno dei giovani antifascisti nel 1941, autori del manifesto di Ventotene, che immaginarono un’Europa libera e unita. “Ma il grande progetto politico, a causa di vari fattori, come ad esempio la gobalizzazione ed il terrorismo, si è arenato – ha precisato – ma deve ripartire con la collaborazione dei cittadini”.

Da qui l’appello a essere tutti impegnati nella costruzione di una nuova Europa. “Dobbiamo creare l’Europa di domani e non difendere quella di oggi. Ne serve una più sociale – ha detto – dobbiamo rafforzarla. Così com’è non è in grado di soddisfare le persone. La cittadinanza attiva da il senso alla democrazia. Essere democratici vuol dire partecipare attivamente alle sorti del Paese”. Proprio in quest’ottica si inserisce la consultazione pubblica online lanciata dalla Boldrini su come i cittadini vogliono l’Europa.

Prima di salutare la gremita platea dell’Ecotekne, la presidente della Camera ha fatto cenno al maltempo che sta affligendo il centro italia e alla tragedia di Rigopiano: “Bisogna fare – ha detto – politiche ambientali per consentire di vivere in sicurezza, dopodiché intorno a questo si può anche pensare di rivedere gli assetti del sistema di gestione dell’emergenza e dei soccorsi, ma prima di tutto bisogna capire che dobbiamo investire di più in questo ambito. In questo momento dobbiamo stare vicino alle famiglie dei dispersi, alle famiglie delle vittime del maltempo e del terremoto. Questo non è tempo per le polemiche”.