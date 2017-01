Laboratorio analisi di Martano, proteste e sit-in. Asl: “Illazioni gratuite, niente chiusure o tagli”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Per l’utenza tutto cambia, sì, ma “in meglio”: i punti prelievo restano ma la riorganizzazione della rete è una “piccola rivoluzione per il sistema”. Un processo che “non prevede chiusure o tagli”.

La Asl di Lecce replica così alle polemiche e alle accuse sul laboratorio analisi di Martano: oggi, sindaci ed esponenti politici hanno manifestato davanti al poliambulatorio, punto di riferimento di un territorio piuttosto ampio, per dire “no” alla “dismissione” della struttura che, secondo il sindaco di Martano Fabio Tarantino, rappresenta “un esempio di buona sanità, ma anche un servizio di vitale importanza nella gestione delle emergenze e delle urgenze quotidiane del Distretto Socio-Sanitario di Martano”, come dichiarato in un comunicato stampa.

Per la Asl, il sindaco avrebbe pronunciato “accuse e illazioni gratuite e diffamatorie nei confronti della responsabile dello stesso laboratorio” e si sarebbe alimentata, con la “disinformazione”, la rabbia di una “piccola folla”.

L’azienda chiarisce che “ciò che si sta realizzando a Martano è solo il primo passo di un cambiamento più generale che mira ad offrire un servizio più efficiente e in grado di rispondere alla domanda di sanità e, nel caso specifico, alle necessità diagnostiche dell’utenza” e specifica che “a Martano, a Nardò e altrove i punti accettazione, prelievo e consegna di referti resteranno esattamente lì dove sono, cioè più vicino possibile ai cittadini”.

Quello che si sta cercando di realizzare, secondo la Asl, è “un modello organizzativo più agile perché capace di dare risposte molteplici e più complesse”.

Dal punto di vista logistico la nuova rete “sarà strutturata con un Laboratorio di riferimento con settori specialistici, ospitato all’interno del polo territoriale di II livello Vito Fazzi, dotato di strumentazioni innovative e capace di realizzare almeno 2 milioni di analisi l’anno, livello ottimale per ottenere una diretta connessione tra quantità e qualità delle prestazioni. Sempre nel Fazzi opereranno due laboratori specialistici di Genetica medica e Microbiologia”.

“La rete si svilupperà quindi nei laboratori decentrati attivi negli altri cinque presidi ospedalieri, con 1,5 milioni di prestazioni erogabili e tre livelli previsti: ambulatoriale, per i pazienti ricoverati e per le urgenze (garantite h24). In più sarà attivo un laboratorio territoriale all’interno della Cittadella della Salute di Lecce, vero e proprio punto di riferimento anche per i Centri prelievo dei Distretti di Campi Salentina, Martano e SerT di Lecce. Il quadro sarà poi completato dai Centri prelievo presenti nei Presidi Territoriali di Assistenza (gli ex ospedali riconvertiti di Maglie, Poggiardo e Nardò), in cui sono previsti sistemi di analisi decentrate per i casi di prestazioni di diagnostica di laboratorio urgente, oltre ad un adeguato sistema di trasporto. Resteranno al loro posto anche gli altri Centri prelievo territoriali già presenti, ma saranno integrati con la Rete dei laboratori”.

Un modello nuovo che rappresenta “il punto d’arrivo della strategia disegnata dal Ministero della Salute e basata sullo sviluppo di reti integrate, garanzia d’equità di accesso, miglioramento dell’efficacia diagnostica, efficienza economica e appropriatezza dei servizi erogati. Senza dimenticare gli indirizzi normativi ben precisi dettati nella Finanziaria 2007, nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, e fatti propri dalla Regione Puglia e dalla stessa ASL Lecce già nel 2010”.

Insomma, una realtà “che non prevede affatto chiusure, tagli o penalizzazioni. Quanto, piuttosto, lo sforzo della ASL di offrire un servizio organizzato meglio, capace di dare continuità assistenziale tra ospedale e territorio”.

“No alla chiusura del Centro analisi”, protesta il deputato Pd Fritz Massa: “Il Comune di Martano e tutti i Comuni del comprensorio hanno il diritto di sapere quali e quante funzioni devono essere mantenute in una struttura realizzata con soldi pubblici; per lavorare e decidere insieme è necessario avere un assessore regionale alla Sanità a tempo pieno”.

Di “chiusura” parla pure, apertamente, il consigliere regionale M5S Antonio Trevisi, che sottolinea come ad essere favorite da questo processo sarebbero le “strutture private”. “Pretendiamo chiarezza da parte della Regione su quello che sta avvenendo nei nostri centri di eccellenza, considerando che la chiusura del centro analisi non risponde a nessun criterio di logicità, efficienza ed economicità. L’organizzazione del Distretto di Martano, che nasce ab origine quale struttura sanitaria territoriale e non, come tutti gli altri distretti, quale appendice degli ospedali presenti su quei territori, dimostra emblematicamente la bontà delle linee guida regionali e nazionali che in questi anni hanno previsto il superamento della logica ospedalocentrica ed il rafforzamento della componente territoriale dell’assistenza sanitaria”, conclude l’esponente pentastellato.