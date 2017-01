Aggressione in strada: 20enne neretino finisce in ospedale. E’ il terzo caso in pochi giorni

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Accerchiato da un gruppetto di ragazzi e picchiato in pieno giorno a pochi passi dal centro.

Sono ancora avvolte dal mistero la dinamica e le motivazioni all’origine dell’aggressione avvenuta questa mattina intorno alle 10 a Nardò. Vittima dell’episodio di violenza un 20enne del posto, pestato da alcuni giovani e terminato in ospedale per via delle ferite riportate. Teatro dell’accaduto è stata via Principi di Savoia, traversa della centralissima via XX settembre.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che la vittima sarebbe stata raggiunta alle spalle da un gruppetto di ragazzi, che, per motivi sconosciuti, avrebbero cominciato a picchiarlo senza esclusione di colpi. Non appena alcuni passanti si sono accorti di quanto stesse accadendo sono intervenuti a soccorrere il malcapitato, vedendo contemporaneamente i suoi aggressori dileguarsi in tutta fretta.

Il 20enne neretino, incensurato, è stato condotto da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe” di Copertino, dove è stato medicato e sottoposto ad accertamenti sanitari. Nel corso della mattinata è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il ragazzo non avrebbe al momento sporto denuncia, ma i carabinieri della stazione locale insieme ai colleghi della compagnia di Gallipoli, diretti dal tenente Francesco Battaglia, hanno comunque avviato degli accertamenti sul luogo dell’accaduto.

Al momento la vittima non avrebbe fornito elementi utili per identificare i suoi aggressori, che pare fossero a lui sconosciuti. Delle risposte ai tanti punti interrogativi che costellano la vicenda potrebbero venire dai filmati registrati dai sistemi di sorveglianza situati lungo la via teatro del pestaggio. I militari li avrebbero già acquisiti e li starebbero passando al setaccio per ricavare indizi preziosi utili ad identificare i responsabili dell’accaduto.

Un episodio simile è stato denunciato solo tre giorni fa da un uomo, anch’esso rimasto vittima di un aggressione inflittagli da un branco di giovani. Luogo della violenza in questo caso è stato il centro storico di Nardò, dove lunedì sera il malcapitato si è imbattuto nel gruppetto di aggressori mentre stava passeggiando con un’amica. Dopo essere intervenuto in difesa di quest’ultima, pare bersaglio di apprezzamenti pesanti, l’uomo sarebbe stato accerchiato da due o tre ragazzi e malmenato. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia.

Risalirebbe invece allo scorso sabato sera l’aggressione subita da un adolescente, che a causa delle botte subite ora rischierebbe di perdere un timpano. Anche in questo caso i particolari dell’accaduto sono avvolti dal mistero, poichè pare che al momento i genitori del ragazzo, minorenne, non avrebbero ancora sporto denuncia. Da quanto emerso sembra che sempre nel centro storico di Nardò il giovane sia stato picchiato da un gruppetto di ragazzi incontrati poco prima all’interno di un locale pubblico attrezzato con distributori automatici. Se i tre episodi siano collegati o meno è ancora presto per dirlo, ma sta di fatto che queste circostanze bastano per far scattare un vero e proprio allarme in città.