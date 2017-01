Delli Noci a Fornari: “Chi viene con me non è un trasformista, ma un uomo libero”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Chi viene con me non è un trasformista, ma un uomo libero”: Alessandro Delli Noci, in corsa come candidato sindaco nel capoluogo salentino con “Un’altra Lecce”, risponde così a Giuseppe Fornari.

Il professionista, fondatore del movimento Un’altra storia per Lecce, ieri, in conferenza stampa, lo ha detto chiaro: pensare che il centrosinistra possa candidare Alessandro Delli Noci per uscire dall’impasse è “un’eresia”, bollando poi un’eventuale operazione del genere come “trasformismo”.

“Il nostro lavoro continua con concretezza ed entusiasmo – afferma Alessandro Delli Noci – preferisco andare avanti senza dare spazio e credito a chi parla di me pur avendo privatamente apprezzato e condiviso il mio progetto, che mira a lavorare sui bisogni e le esigenze dei miei concittadini fornendo delle risposte con azioni concrete. C’è chi lavora con le persone e sui fatti e c’è chi, invece, lavora esclusivamente alla propria candidatura che non è civica ma di partito, vedendo in chi viene con me un trasformista; chi viene con me non è un trasformista, è un uomo libero. Insomma per riprendere le parole di Zygmunt Bauman, bisogna avere il coraggio di trasformare ‘le parole in programmi, i programmi in azioni e le azioni in realtà’, ed è questo che stiamo facendo tutte e tutti insieme puntando dritto alla meta”.

Frattanto, ieri sono stati convocati i primi tre tavoli tematici con l’obiettivo di definire le linee di indirizzo per la costruzione di un manifesto civico: circa 150 persone vi avrebbero preso parte.

Attorno ai tavoli, “liberi cittadini e rappresentanti di associazioni del territorio hanno discusso di Diritti e Pari Opportunità, Ambiente ed Energia e Agricoltura”, evidenzia Delli Noci.

E’ stata, in particolare, sottolineata “l’opportunità di un Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, che riceva segnalazioni di discriminazione, attivi azioni concrete e sia in contatto con le associazioni che si occupano di queste tematiche”. E, poi, ancora, si è discusso intorno alla creazione di uno sportello con professionalità in grado di offrire supporto per il benessere di persone lgbtqi, donne, disabili, migranti, persone sieropositive, ad esempio; della Casa dei Diritti, uno spazio che possa essere la sede di tutte le associazioni che si occupano di diritti civili e che possa permettere loro di lavorare in sinergia; della Banca del tempo e di un’azione di promozione di un linguaggio inclusivo nei documenti e comunicazioni ufficiali del Comune.

Previsti per la prossima settimana tre nuovi tavoli di discussione e confronto: Mobilità, Arte e Cultura, Educazione.