Apprezzamenti di troppo all’amica, la lite degenera: malmenato da gruppo di ragazzi

NARDO’ (Lecce) – Interviene in difesa dell’amica dopo qualche apprezzamento di troppo fatto da un gruppetto di ragazzi che, in pochi istanti, passano dalle parole alle mani. Sarebbe questo il motivo all’origine dell’aggressione subita da un uomo, che si è rivolto agli agenti del commissariato di Nardò per denunciare l’episodio di cui sarebbe stato vittima nella tarda serata di lunedì, in seguito al quale è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del punto di primo intervento.

Da quanto emerso dal suo racconto pare che il malcapitato intorno alle 20.30 stesse passeggiando lungo Corso Vittorio Emanuele, nel centro storico della città, in compagnia di un’amica. D’un tratto i due avrebbero incrociato un gruppetto di ragazzi, che stazionavano nelle vicinanze di un locale che ospita una serie di distributori automatici, dai quali sarebbe partita qualche parola di troppo nei confronti della donna.

La cosa avrebbe indispettito l’uomo, che sarebbe subito intervenuto per difenderla chiedendo ai giovani di smetterla. Questa sarebbe stata la scintilla da cui ha avuto origine una lite, poi sfociata in una brutale violenza. Il malcapitato, infatti, d’un tratto sarebbe stato accerchiato dai ragazzi, pare fossero due o tre, che hanno dato vita ad un vero e proprio pestaggio.

L’uomo sarebbe stato raggiunto da percosse anche pesanti, a cui avrebbe risposto a sua volta per difendersi ma rimanendo comunque ferito. Soccorso da alcuni passanti, mentre i suoi presunti aggressori si dileguavano, è stato accompagnato al punto di primo intervento che ha sede nell’ex ospedale di Nardò per essere medicato. Una volta dimessa, con una prognosi di cinque giorni, la vittima ha raggiunto il commissariato locale per denunciare l’episodio.

Ora gli agenti, diretti dal vicequestore aggiunto Pantaleo Nicolì, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda anche grazie all’ausilio dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire indizi preziosi per la ricerca dei responsabili. Le indagini, dunque, sono in corso e, alla luce dell’accaduto, la polizia ha predisposto maggiori controlli in particolare nel centro storico, proprio per garantire la sicurezza della zona e scongiurare il ripetersi di eventuali episodi simili.

Inoltre non è escluso, per gli investigatori, che possa esservi un legame con fatti di violenza analoghi che sarebbero accaduti nei giorni scorsi proprio nella stessa via. Tutto, però, al momento resta nel campo delle ipotesi, visto l’alone di mistero che circonda l’accaduto.