Idea per Lecce lancia la Convention per l’Alternativa: tra gli invitati figura anche Delli Noci

LECCE – Idea per Lecce lancia la Convention per l’Alternativa, “unica strada per provare ad aggregare attorno ad una idea di città i partiti, i movimenti, le associazioni e i cittadini tutti che vogliono costruire un’alternativa all’amministrazione del centrodestra, che governa la città da 20 anni”.

Il movimento che fa capo a Ernesto Mola e Nicolangelo Barletti prova ad aggregare forze, energie, risorse, progetti che rappresentino l’alternativa a chi regge la città da vent’anni. L’appuntamento è per sabato 21 gennaio dalle 9.30 alle Officine Cantelmo.

I promotori dell’incontro hanno inviato ai rappresentanti dei partiti e dei movimenti presenti a Lecce l’invito formale a partecipare ad un incontro pubblico indicato come “Convention per l’Alternativa”. Destinatari della missiva Fabrizio Marra, segretario cittadino del Pd cittadino, Carmelo isola, segretario cittadino dell’Udc, Dario Stefàno, de La Puglia in più, Paolo Pellegrino, de La Puglia con Emiliano, Giuseppe Fornari, de Una buona storia per Lecce, Carlo Salvemini, di Lecce città pubblica, Renato Vernaleone di Lecce bene comune, Diego Dantes di Possibile, Alessandro Delli Noci di Un’altra Lecce.

Quest’ultimo nome spunta un po’ a sorpresa dall’elenco, trattandosi dell’ex assessore della Giunta Perrone, in campo con una civica ma con una storia, un vissuto, ideali, un’azione politica chiaramente collocata nel centrodestra, non certo in linea con gli altri inviti, insomma. Gli altri movimenti e associazioni, infatti, sono da ricondurre tutti – ognuno con le proprie differenze – nell’ambito del centrosinistra. Pellegrino, ad esempio, viene dalla destra ma oggi sostiene Emiliano. “No al trasformismo”, ha detto chiaramente Fornari nella conferenza stampa odierna. Si vedrà. Intanto, la convention ha il sapore di una vera e propria chiamata alle armi con l’obiettivo di conquistare palazzo Carafa, da vent’anni nelle mani del centrodestra.

“Dopo il fallimento del metodo dei tavoli, le tante candidature bruciate nell’arco di poche ore, la strada da noi indicata appare oggi l’unica credibile”, affermano Mola e Barletti.

L’incontro si propone lo scopo “di definire un progetto generale attorno al quale aggregare un’alternativa al centrodestra. Obiettivo dell’incontro è anche quello di condividere un metodo democratico per l’individuazione del candidato che possa rappresentare al meglio l’idea di città che sarà delineata”.

“La convention – spiegano i promotori in una nota – non avrà un primo attore. Tutti coloro che parteciperanno avranno la possibilità di dire la loro con un metodo partecipativo già collaudato. Tutte le organizzazioni presenti avranno lo stesso spazio e la stessa importanza, con la moderazione di un soggetto terzo, probabilmente un giornalista. Non abbiamo la presunzione di detenere la verità assoluta, il nostro non è un progetto esaustivo né conclusivo ma può rappresentare un punto di partenza rilevante intorno al quale costruire lo schieramento alternativo all’amministrazione di centrodestra”.

L’incontro è pubblico, aperto a tutti i cittadini e agli iscritti delle diverse associazioni.