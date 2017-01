Centrosinistra senza candidato, Fornari: “La palla passi ai movimenti, poi conclave del Pd”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “La palla passi ai movimenti per individuare la rosa dei candidati, poi il Pd si riunisca in conclave con il coinvolgimento di tutti i suoi rappresentanti nelle istituzioni”.

Questa la formula proposta da Giuseppe Fornari, di “Una buona storia per Lecce” nel corso di una conferenza stampa al Risorgimento Resort. Il tutto in vista delle Comunali nel capoluogo salentino, nel quadro di un centrosinistra che in poche settimane si è sentito dire “no” da Saverio Sticchi Damiani, Alfredo Prete, Dario Stefàno, Giovanni Rapanà: una sequenza imbarazzante e desolante, che mette in luce, soprattutto, le difficoltà, le divisioni, l’incapacità del Partito democratico leccese di concertare un’azione efficace.

Nell’inquietante vuoto lasciato dai partiti avanza, frattanto, la società civile: del resto, anche il centrodestra è andato a pescare il suo candidato al di fuori del recinto tradizionale offerto dai partiti. L’accento di Fornari, ancora una volta, sul metodo. A suo avviso, “l’iniziativa va sottratta alla segreteria Pd e ricondotta ai movimenti che individueranno una rosa di due, tre nomi”. Quindi il Pd si dovrà riunire “in conclave” ma con il coinvolgimento di tutte le articolazioni istituzionali del partito, ovvero con parlamentari e il viceministro Bellanova. I vertici sono invitati “calorosamente e con schiettezza a tenere nella giusta considerazione i nomi che verranno loro offerti”. Evitando, una volta che la decisione sia stata assunta, prese di posizione contrarie da parte dei singoli.

Questo l’identikit del candidato delineato da Fornari: “Proveniente dalla società civile, conosciuto, impegnato da mesi – meglio ancora se da anni – a costruire un’alternativa al centrodestra”. Dunque, lui stesso potrebbe essere candidato, “non lo escludo”, ammette, ma precisa che “non è questo il punto”. Anche perché il movimento di cui è a capo è attivo da pochi mesi, il riferimento agli “anni” presupporrebbe l’indicazione di altri nomi. Si vedrà.

Intanto, Fornari – in conferenza stampa insieme all’ex consigliera comunale Annamaria Spagnolo e all’architetto Cosimo Antonaci – chiarisce che è “un’eresia” pensare che l’alternativa possa essere offerta da Alessandro Delli Noci, in campo con la civica “Un’altra Lecce”. “Sarebbe trasformismo”, aggiunge.

Posizione più flessibile, evidentemente, da parte di Ernesto Mola e Nicolangelo Barletti, che hanno rivolto all’ex assessore l’invito a presenziare alla Convention per l’Alternativa in programma sabato 21 gennaio alle Officine Cantelmo dalle 9.30 in poi. “Rispetto la scelta, ma io non l’avrei fatta”, ammette Fornari. Che sabato sarà comunque presente alle Cantelmo. La prospettiva è quella di un lavoro comune che abbia come obiettivo quello di portare il centrosinistra alla guida della città. Molto probabilmente, l’opera di raccordo, confronto, discussione, analisi, valutazione partirà, però, già prima di sabato. La proposta non contempla solo i due movimenti “Una buona storia per Lecce” e “Idea per Lecce”: il fronte, a detta di Fornari, dovrebbe essere quanto più ampio possibile ma nel campo, appunto, dell’alternativa al centrodestra.

“Noi stiamo cercando l’unità di tutto il centrosinistra”, spiega Spagnolo, che parla pure, pur con disagio, di “fallimento del Pd” nella partita per l’individuazione del candidato. Poi aggiunge: “Tutto sommato però ho uno spirito positivo”. E Antonaci spiega che anche l’unità del centrodestra “è apparente” e viene sbandierata “solo per riconquistare il potere”.

Un passaggio pure sulle primarie: Fornari specifica di non essere contrario “in assoluto” ma, nella situazione in cui versa il Pd leccese, “cristallizzerebbero le divisioni”. Che esistono e sono sotto gli occhi di tutti. “La mia non è un’iniziativa di rottura”, precisa Fornari, sottolineando come sia necessario, a suo avviso, “allentare la pressione”. Ovvero niente drammatizzazioni sulla mancanza del candidato. Chissà se il Pd risponderà positivamente all’appello lanciato dal professionista.