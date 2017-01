Al via il “Picturebook fest”, in programma workshop e incontri sui libri illustrati

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Una settimana ricca di appuntamenti, workshop e eventi di formazione con i principali specialisti della pedagogia e della didattica dell’illustrazione e dell’editoria per ragazzi: dal 21 al 29 gennaio torna il “Picturebook fest”, festival dell’arte e della letteratura per ragazzi.

Tema della seconda edizione è scrutare l’infinito. Tra gli ospiti ci sono la scrittrice Giovanna Zoboli, che nel 2004 ha fondato insieme a Paolo Canton il marchio editoriale Topipittori; Alicia Baladan, vincitrice del premio “Miglior illustratore 2014” alla Rassegna internazionale del Museo Diocesano di Padova; Bruno Tognolini, poeta, scrittore e autore televisivo di Albero Azzurro e Melevisione, nonché due volte vincitore del Premio Andersen; Giulia Mirandola, attiva dal 2004 in ambito editoriale e formatrice.

“Formazione significa per noi crescita e sviluppo, perché solo attraverso l’aggiornamento, l’approfondimento e il confronto si può nutrire la qualità dei processi cognitivi che diventano patrimonio e valore sia per gli adulti, a cui si indirizza specificatamente l’offerta formativa del PB Fest, sia per i bambini che, in via mediata beneficiano di strumenti didattici e di apprendimento più competenti e di qualità. Perchè l’arte, la creatività e i linguaggi narrativi presenti nella letteratura per ragazzi creano stimoli educativi e occasioni di crescita che strutturano il pensiero, la sensibilità e la conoscenza dei giovanissimi” spiegano gli organizzatori della manifestazione.

Quattro le location in cui si svolgeranno gli incontri: il Must, Centro 11 e lode, la Galleria Foresta e Palazzo Mandurino di Zollino.

Primo appuntamento il 21 gennaio, con il workshop di illustrazione a cura di Alicia Baladan, in programma dalle 9 alle 19 al Must dal titolo “L’immagine gioca con la parola”. Il 22 gennaio, sempre al Must, dalle 9 alle 19, si svolgerà il workshop di formazione a cura di Giovanna Zoboli “Le parole negli albi illustrati”. “Picture books? Oh yes!”, sarà il tema del workshop dedicato al linguaggio dei picture books a cura di Giulia Mirandola in programma il 29 gennaio al Must, dalle 9 alle 19.

Il programma completo degli eventi è disponibile qui.