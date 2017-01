Rapina aggravata e sequestro di persona: tre arresti tra Novara e Lecce

Share 0 Share 0 Share 0

NOVARA/LECCE – Tre persone sono state arrestate dai carabinieri tra Novara e Lecce per rapina e sequestro di persona.

Le indagini sul caso da parte dei militari della compagnia piemontese hanno incrociato quelle portate avanti dai colleghi salentini sul tentato omicidio ai danni di Gianni Calignano, 28enne neretino ferito da un proiettile al petto il 16 maggio dello scorso anno.

Tutto parte dalla rapina perpetrata il 14 gennaio dello scorso anno da due individui ai danni della ditta Fonomatic New Game di Novara: i rapinatori, uno dei quali armato di pistola, entrambi con delle parrucche in testa, facevano irruzione negli uffici del titolare della ditta, al cui interno si trovava anche un presunto “cliente” – rivelatosi poi l’organizzatore del colpo – che aveva appena ricevuto dal titolare della ditta un prestito di duemila euro.

Entrambe le “vittime” o presunte tali venivano legate alle sedie con del nastro adesivo. I due aggressori prelevavano il denaro contante, muovendosi con dimestichezza e dimostrandosi a conoscenza dell’ubicazione delle due casseforti.

Quindi i due rapinatori si impossessavano di un decoder digitale terrestre e di una batteria ausiliaria nell’errata convinzione che si trattasse dell’hard disk contenente i filmati della videosorveglianza. Detto hard disk, invece, rimaneva nell’ufficio della ditta e i relativi filmati, acquisiti dai Carabinieri, sono divenuti l’elemento di partenza dei successivi accertamenti investigativi che si protraevano fino a tutto il mese di novembre 2016 ed in relazione ai quali sono stati arrestati il 48enne Angelo Caci, di origini siciliane ma residente a Novara; il 23enne Emanuele Dell’Anna e il 28enne Giampiero Russo, entrambi di Nardò.

A carico dei suddetti la Procura della Repubblica presso il Tribunale della città piemontese ha ritenuto sussistenti gravi elementi di responsabilità in relazione ai reati di rapina aggravata e sequestro di persona in concorso. Per tali ipotesi di reato, il gip ha accolto la richiesta di misura cautelare avanzata dall’ufficio di Procura applicando nei confronti di tutti e tre gli indagati la custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata del 12 gennaio dai Carabinieri di Novara, che hanno proceduto nei confronti di Caci, detenuto presso la locale casa circondariale, e dai militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Lecce che hanno rintracciato Dell’Anna presso la sua abitazione a Nardò e Russo presso la casa circondariale del capoluogo salentino, dove è detenuto. Nei prossimi giorni si svolgeranno gli interrogatori di garanzia.

Le indagini dei Carabinieri hanno consentito di stabilire, grazie a una serie di perplessità emerse durante il suo racconto, come Caci non fosse una delle due “vittime” della rapina, ma l’organizzatore del colpo e come quella del “prestito” fosse una scusa per introdursi, senza destare sospetti, nell’ufficio del titolare della ditta con il quale sussistevano rapporti lavorativi.

Nel maggio del 2016 l’autorità giudiziaria salentina aveva emesso una misura cautelare proprio a carico di Giampiero Russo e Angelo Caci per il tentato omicidio di Calignano. Le indagini all’epoca appurarono che il fatto di sangue era scaturito dal tentativo di estorsione posto in essere a danno di un imprenditore del luogo che si era rivolto a Calignano per cercare una mediazione. Proprio nell’ambito di questa indagine condotta dai militari leccesi è emersa una convergenza investigativa con le indagini dei militari di Novara che indagavano sulla rapina.

Dall’analisi incrociata di una cospicua mole di dati di traffico telefonico intercorso sulle utenze in uso a Russo, Caci e Dell’Anna, nonché in base al decisivo riconoscimento effettuato dalla “vera” ed unica vittima della rapina, i Carabinieri di Novara hanno chiuso il cerchio delle indagini intorno ai tre soggetti che, nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla rapina, erano ripetutamente entrati in reciproco contatto.