Pharma Volley Giuliani torna in campo domani contro Assitec Sant’Elia

BARI – Martedì 17 gennaio, il recupero del match esterno contro Dannunziana Pescara.

Dopo lo stop forzato a causa della neve è arrivato il momento di tornare in campo per la Pharma Volley Giuliani Bari. In attesa del recupero dell’11a giornata in programma martedì prossimo, 17 gennaio sul campo della Dannunziana Pescara, la B2 femminile (girone H) riprende domani, sabato 14 gennaio alle 18 al PalaCarbonara di Bari (via fratelli De Filippo), ospite l’Assitec 2000 di Sant’Elia, in provincia di Frosinone.

Il campionato è fermo da quasi un mese, considerando prima la pausa per le festività, poi il match rinviato. Sarà una ripresa di grande impatto, quindi, per le ragazze di Castillo, desiderose di tornare a respirare l’aria della partita vera, dopo tanto lavoro in palestra. Due partite in quattro giorni per mettere in pratica quanto preparato in queste settimane e per riguadagnare terreno in classifica. Anche perché la squadra frusinate allenata da coach Pietro Lollo, settima con 13 punti, precede Pvg di soli due punti, dopo la vittoria a Pescara e il punto strappato sul campo della capolista Cav Libera Cerignola. Avversario ostico, Sant’Elia, reduce dal quinto posto nel girone H conquistato nella scorsa stagione e da un discreto avvio di campionato; probabilmente si affiderà a Dakaj al palleggio, Botarelli opposto, Genovesi e Di Nardi, Kabunda e Di Vona centrali, Vittozzi libero.

Arbitri dell’incontro saranno Mattia Cupello e Antonio Nicola Braile.

Per la 12a giornata di B2 femminile in programma anche i due derby di Puglia di alta classifica, Manfredonia-Grotte di Castellana e Asem Bari-Cerignola.

Per info e aggiornamenti sulle ragazze della Pharma Volley visitate il profilo facebook PVG Pharma Volley Giuliani – Asd Anderlini Triggiano e il sito internet della società www.pharmavolleygiuliani.altervista.org.