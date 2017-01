Corsi UniSalento a rischio al polo di Brindisi. Cda chiede impegni concreti al Comune

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Patti chiari, corsi garantiti. Se entro il 31 gennaio il Comune di Brindisi non verserà nelle casse dell’ateneo salentino gli 800mila euro annuali previsti dalla convezione sottoscritta fino al 2028 con l’UniSalento, non saranno attiverà i corsi della di Ingegneria presso il polo di Brindisi per l’anno accademico 2017/2018. Lo ha deciso il Consiglio di amministrazione dell’ateneo salentino, riunito in seduta straordinaria, dopo aver preso atto del mancato riscontro alle richieste dell’Ateneo come stabilito fin dal maggio 2016 in una delibera dello stesso CdA dell’Ateneo. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre dato mandato al direttore generale Fidora di attivare “tutte le procedure più urgenti per il recupero delle somme già anticipate e rendicontate sulla base della Convenzione con il Comune di Brindisi”.

“Un esito inaspettato dopo le rassicurazioni dello scorso ottobre, – commenta il rettore Vincenzo Zara – In quell’incontro, il delegato del sindaco di Brindisi per i rapporti con l’Università aveva rappresentato verbalmente la disponibilità del Comune a onorare gli impegni assunti con la firma della Convenzione del 2006 e il relativo atto aggiuntivo. A fronte della nostra specifica richiesta di formalizzare tale impegno, tuttavia, il sindaco di Brindisi non l’ha confermato, chiedendo comunque l’attivazione di un tavolo operativo che affronti e definisca la tematica in ogni suo aspetto. In conseguenza di tale nota, abbiamo convocato un’ennesima riunione in Rettorato il 6 dicembre, che non ha tuttavia permesso significativi passi avanti nella risoluzione della complessa vicenda. Non c’è più tempo per i proclami, la nostra Università vuole garantire a studenti e famiglie un servizio di qualità che risponda ai requisiti previsti dal Ministero per le sedi decentrate”.