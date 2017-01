Centrosinistra, fumata grigia. Il candidato non c’è, ma è “no” alle primarie

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Dalla federazione provinciale del Pd esce una fumata grigia: tutto congelato per quanto riguarda il candidato sindaco a Lecce, ma è un “no” secco alle primarie.

La riunione di questa sera nella sede di via Tasso doveva servire a fare il punto della situazione e indicare eventualmente il nome di chi sosterrà la corsa per la poltrona più alta di Palazzo Carafa dopo il pesante “no” di Dario Stefàno. Presenti il segretario regionale del Pd Marco Lacarra, al lavoro, tra l’altro, per contrastare la tendenza alla litigiosità del partito leccese, i segretari provinciale, Salvatore Piconese, e cittadino, Fabrizio Marra, il segretario provinciale Udc Salvatore Ruggeri, il coordinatore provinciale de La Puglia in più Giuseppe Renis con Antonio Grassi. Per il movimento “Una buona storia per Lecce” c’era Giuseppe Fornari.

Nessuna “ratifica” dunque, nessun nome ufficialmente in corsa, in attesa che ogni forza politica produca una riflessione al suo interno. Ma, in ogni caso, è questione di giorni: il nome circolato in giornata è quello del commercialista Giovanni Rapanà.

Unica certezza, come prevedibile: la coalizione dice “no” alle primarie. Del resto, i tempi per la consultazione interna non ci sono più o sarebbero, comunque, troppo stretti. Pertanto si cerca un candidato unitario che sia in grado, per il suo profilo e i valori di cui si fa portatore, di scalzare il centrodestra dai ruoli di comando a palazzo Carafa dopo vent’anni.