Centrosinistra, il “no” di Stefàno: “Non ci sono le condizioni per la mia candidatura”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Non ci sono le condizioni per la mia candidatura a sindaco di Lecce”: è quanto ribadisce, in un post, il senatore Dario Stefàno, il cui nome era circolato con insistenza e a più riprese negli ambienti del centrosinistra leccese in vista delle Comunali.

“Candidatura – specifica – che non ho mai chiesto, né preteso. Nonostante, come senatore della Città, avverta pienamente la responsabilità politica del prossimo passaggio elettorale, senza dubbio occasione per invertire un ciclo lungo 20 anni di governo del centrodestra che non ha soddisfatto le aspettative della Comunità”.

“Ho preso atto della richiesta di offrire la mia disponibilità a me pervenuta, in più occasioni, da parte di diversi esponenti del Partito Democratico cittadino, provinciale e regionale. Come pure delle sollecitazioni di tanti comuni cittadini o rappresentanti di associazioni e movimenti. E mi sento onorato dell’attenzione ricevuta da parte della segreteria cittadina, provinciale e regionale del PD. Sono tutte per me ragioni di orgoglio ma anche di responsabilità. Ringrazio davvero tutti”, asserisce.

Mancherebbe un ingrediente, soprattutto. “La complessità della sfida politica ed elettorale necessitava, a mio avviso, di una condizione essenziale di partenza (in verità essenziale per qualunque candidatura). Cioè, la convinta unità del principale partito del centrosinistra, prima, e dell’intera coalizione, poi, a sostenerlo”, unità che nel Pd leccese e provinciale latita ormai da diverso tempo.

“Serviva manifestare un senso di coesione, condivisione, concordia, disponibilità tra tutti noi che ci riconosciamo nella esperienza e nei valori del centrosinistra. Ecco, credo che questa sarebbe stata l’unica ragione che mi avrebbe potuto far cambiare idea. Ma quella unanimità non c’è mai stata e questa circostanza ha impedito che arrivasse a me personalmente, e all’intera coalizione, una proposta ufficiale e non una semplice richiesta di disponibilità”, argomenta Stefàno, che aggiunge di non voler essere “assolutamente motivo di divisione”.

Lo sforzo del parlamentare salentino, infatti, è rivolto “a ritrovare dentro il centrosinistra nazionale e locale le ragioni di un’alleanza tra il PD e le altre forze del progressismo”.

Il “no” di Stefàno, con cui il politico salentino spera di “chiudere ogni ulteriore ambiguità su questa vicenda, affinché ognuno si assuma la responsabilità sulle scelte da compiere e sostenere”, lascia, dunque, senza risposta il quesito su quale candidatura esprimerà, a questo punto, il centrosinistra.