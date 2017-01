Dopo sette mesi il Salento saluta l’alta velocità: il Frecciarossa si fermerà a Bari

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – A distanza di appena sette mesi dall’avvio dell’alta velocità, il treno Frecciarossa tornerà a fermarsi a Bari, saltando in pratica il Salento: la decisione è maturata da Trenitalia per la scarsa affluenza di utenti.

Dura appena 7 mesi l’esperienza del Frecciarossa Milano-Lecce pare già terminata: non sono bastate le polemiche politiche della scorsa stagione e la “sommossa” popolare del Salento a cambiare il destino del treno ad alta velocità.

Stando, infatti, ai numeri in possesso dell’azienda di trasporti su rotaie, la tratta che porta a Lecce sarebbe scarsamente frequentata con un problema tra costi e benefici. Da qui, la decisione di sopprimere il treno della discordia, che da domenica 15 gennaio tornerà a fermarsi a Bari, così come poi ogni weekend e in ogni giornata festiva.

La differenza, in termini di tempo di percorrenza, è di una settantina di minuti, rispetto al freccia bianca, quasi tutti però guadagnati da Bologna in su dove la rete infrastrutturale consente determinate velocità. Da questo punto di vista il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, nella visita a Lecce in novembre, aveva dichiarato che entro la fine del 2017 sarà completato l’aggiornamento tecnologico che consentirà un’andatura media tra i 200 e i 220 chilometri orari anche tra Bologna e Lecce, con un risparmio di almeno sessanta minuti.

Insomma il vero punto della questione è l’infrastruttura e non poteva essere il Frecciarossa la soluzione dei problemi, ma più che altro una “conquista” di status che però non combacia con realtà. Per quanto ovvio, per Trenitalia, la spesa non vale l’impresa e non a caso, in questi mesi, ci sono stati dei costanti richiami alla realtà: il primo, addirittura nel primo giorno di attività del Frecciarossa, con il presidente della Regione, Michele Emiliano, intento a fare appelli perchè i viaggiatori si servissero di quel convoglio; il secondo proprio dal ministro che dalla prefettura leccese aveva accennato alla logica di mercato come presupposto essenziale del collegamento: segno che dall’azienda non venivano segnali confortanti, nonostante le offerte in promozione siano state pressoché fisse.

Tra l’altro anche la tratta tra Bari e Milano, che è giornaliera, è in discussione e questo sin dal suo avvio: nemmeno in questa circostanza la risposta degli utenti non ė stata quella che ci si attendeva. La favola del Frecciarossa nel Salento è durata solo sette mesi, le polemiche certamente non finiranno qui.

Oronzo Cristian Guarino