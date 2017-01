Emergenza neve a Lecce, per Foresio (Pd) la gestione da parte del Comune è “pessima”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Per il capogruppo Pd al Comune di Lecce Paolo Foresio, la gestione dell’emergenza neve da parte dell’amministrazione Perrone è stata “pessima”.

“Che saremmo stati interessati da gelo e possibili nevicate – rileva – si sapeva da giorni, eppure l’amministrazione comunale è stata capace di farsi trovare impreparata”. L’ondata di maltempo, con nevicate abbondanti e gelate che hanno reso impraticabili le strade, è stata, a dire il vero, di straordinaria entità ma era stata preannunciata da giorni.

“Negli altri comuni salentini – sottolinea – i servizi sociali avevano preparato con grande anticipo il piano di emergenza per i cittadini senza fissa dimora, garantendo che nessuno restasse a dormire all’aperto, al freddo e senza cibo. A Lecce, invece, il giorno dell’Epifania ho chiamato personalmente i vigili urbani per segnalare due diversi casi e mi è stato risposto che i servizi sociali non avevano lasciato detto e programmato nulla. Quindi, l’emergenza è stata affrontata solo da Caritas, Croce Rossa e volontari, che hanno portato bevande calde e coperte”.

Il Comune, come sottolinea Foresio, avrebbe avuto tutto il tempo per “mettere a disposizione un immobile per l’accoglienza dei senzatetto, invece di lasciare alle associazioni, alle parrocchie e ai privati questa incombenza. Per non parlare, poi, delle difficoltà della fruibilità delle strade con i ritardi con cui è partita l’attività delle macchine spargisale. Il ponte di Viale della Repubblica chiuso per ore causa ghiaccio ne è la prova più eclatante”.

Altra prova dell’inefficienza della macchina amministrativa sarebbe, secondo l’esponente dem, il fatto che “il trasporto pubblico urbano – anziché essere potenziato, invitando la cittadinanza a preferire i bus alle macchine – è stato sospeso”. A tal proposito, Foresio denuncia di aver ricevuto “tante segnalazioni di persone che non sapevano come raggiungere i parenti bisognosi di assistenza in ospedale o nelle proprie abitazioni”.

Lecito, quindi, compiacersi della bellezza di Lecce sotto la neve, evidenzia Foresio, alludendo al post con cui il sindaco Paolo Perrone esaltava, appunto, il fascino della città coperta da un candido manto. “Ed è facile ripetere fino allo sfinimento a tutti – aggiunge – di non uscire di casa. Molto più difficile, invece, è prevenire i possibili disagi e attrezzare la città in modo che possa affrontare e superare bene l’emergenza”, la sua conclusione.