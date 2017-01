Emergenza gelo, agricoltura in ginocchio: a rischio ortaggi e fiori. “Chiedere stato di calamità”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – La morsa del gelo mette in ginocchio l’agricoltura pugliese. A lanciare l’allarme sono le principali associazioni di categoria che insieme a imprenditori e agricoltori stanno facendo la conta dei danni generati dall’anomala ondata di freddo e dalle copiose nevicate che hanno investito negli ultimi giorni tutta la Puglia generando enormi criticità per il settore.

Tutti a gran voce chiedono alla Regione Puglia la dichiarazione di stato di calamità, l’unico provvedimento che al momento potrebbe fornire agli operatori del comparto agricolo e zootecnico una boccata di ossigeno. “Drammatica la conta dei danni con migliaia di ettari di verdure pronte per la raccolta bruciate dal gelo, serre danneggiate o distrutte sotto il peso della neve, animali morti, dispersi e senz’acqua perché sono gelate le condutture e vigneti e agrumeti irrimediabilmente rovinati” spiega Gianni Cantele, presidente di Coldiretti Puglia.

Diverse zone di campagna della regione, in particolare nell’area meridionale, sono rimaste isolate a causa della chiusura di strade statali e provinciali e varie aree rurali sono rimaste bloccate a causa della neve e della formazione di lastre di ghiaccio. A venir meno non sono solo i raccolti ma anche le consegne dal produttore al distributore. In alcune zone le aziende zootecniche stanno buttando il latte che non riescono a consegnare ai raccoglitori e sono crollate del 70% le consegne dalla Puglia di ortaggi sia perché bruciati in campo sia perché i mezzi non possono ancora circolare liberamente, comunicano da Coldiretti. Le conseguenze dell’emergenza, seguendo un naturale effetto domino, si riscontrano anche sul mercato.

“Il mancato approvvigionamento di mercati e punti vendita – denuncia il presidente Cantele – sta facendo schizzare i prezzi di vendita degli ortaggi che già all’ingrosso risultano da capogiro. Secondo una rilevazione da noi effettuata a poche ore dalle prime nevicate, sono altissimi i prezzi all’ingrosso di rape, carciofi, cavoli, bietole, cicorie, finocchi. E’ urgente che vengano messi a disposizione tutti i mezzi a disposizione anche dall’Esercito per ripristinare le condizioni regolari di viabilità per far uscire le aziende agricole e zootecniche dall’isolamento, anche per non ingenerare distorsioni dei prezzi a danno dei consumatori”.

Non esiste zona della Puglia che sia rimasta immune dagli effetti della morsa del gelo. In provincia di Lecce, in particolare, tra le colture più a rischio vi sarebbe quella della patata novella “perché gli speciali impianti di irrigazione delle serre realizzati a Ugento sono saltati per via delle gelate” spiega Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Puglia. Anche a Leverano “sono a rischio crollo le serre dei fiori che stanno cedendo sotto il peso di neve e ghiaccio”. Queste però sono solo due delle innumerevoli situazioni gravi riscontrate.

L’eccezionale ondata di gelo e neve dei giorni scorsi ha messo sotto scacco in particolare la fascia ionica della provincia, soprattutto le campagne di Ugento, Leverano, Copertino, Nardò e Galatina, dedite alle colture orticole invernali. Distrutte tonnellate di broccoli, cavolfiori, bietole, finocchi: le temperature scese al di sotto dello zero hanno infatti gelato le colture, rende noto Coldiretti Lecce.

Danni anche alle serre. Leverano l’area più colpita, con il carico della neve, che in alcuni punti ha raggiunto il mezzo metro di altezza, che ha danneggiato le strutture e gli impianti floricoli. Ed ancora danni alle patate novelle dell’areale di Racale e Ugento: gli impianti speciali di irrigazione che si attivano quando la temperatura cala drasticamente sono saltati per il gelo compromettendo irreversibilmente le colture.

“La situazione è critica in quasi tutta la regione, per cui chiediamo una ricognizione tempestiva del danno per sostanziare la richiesta di declaratoria di stato di calamità naturale – prosegue Corsetti – Al momento risulta pregiudicata l’attività economica di aziende agricole che hanno subito danni agli impianti produttivi vitivinicoli, agrumicoli ed ortofrutticoli, interamente da rifare, alle masserie, alle stalle, ai depositi, al bestiame e non da ultimo alle produzioni, completamente compromesse”.

L’assoluta mancanza di liquidità e le gravi situazioni debitorie che ne conseguiranno, spiegano da Coldiretti Puglia, necessitano di interventi non riconducibili alle calamità “ordinarie”, bensì a strumenti straordinari che per dare sollievo economico alle imprese agricole. All’appello di Coldiretti si unisce anche quello di Cia Puglia, anch’essa impegnata sul campo per dare una mano ai produttori in difficoltà.

“È prematuro fare una stima, se non approssimativa, perché i danni non riguardano una sola coltura o un solo comparto, ma l’intera agricoltura. Le temperature rigide, nonostante le nevicate non siano durate a lungo, non hanno consentito lo scioglimento della coltre di ghiaccio, imprigionando soprattutto le colture orticole. Nelle campagne le criticità non riguardano solo le coltivazioni: sono tanti gli agricoltori, soprattutto nelle zone rurali più impervie, che stanno vivendo un dramma per la mancanza di corrente e acqua, il freddo polare, i disagi e l’impossibilità di raggiungere con i mezzi le masserie per il ritiro del latte o la consegna dei mangimi” comunica Cia Puglia.

“Nonostante le difficoltà e i loro stessi problemi, tanti nostri soci si stanno prodigando per aiutare la Protezione Civile a fronteggiare questa emergenza con trattori, pale e altri mezzi meccanici – racconta il direttore regionale Cia Puglia Danilo Lolatte – esprimendo la solidarietà che è propria di un mondo genuino, fatto di semplici gesti. E ai volontari della Protezione Civile va il nostro ringraziamento per l’enorme lavoro svolto in questi giorni difficili”.