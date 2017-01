Torna in campo il Futsal Lecce, alle porte il derby con il Ruffano

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Passato lo stop per le feste natalizie, è già tempo di lavoro per il Futsal Lecce, compagine impegnata nel Girone C pugliese del campionato di Serie C di Calcio a 5.

I giallorossi, settimi in classifica a 10 punti in coabitazione con l’Audace Monopoli, rimangono comunque vicini alla zona play-off, rappresentata dal Futsal Alberto San Pietro Vernotico, quinto a 12 lunghezze.

Il torneo registra un sommario equilibrio tra i quartieri medio-alto. Nelle prime otto partite della stagione, infatti, è sì evidente la fuga del Futsal WinTime Latiano, primo a 24 punti con un ruolino di marcia da schiacciasassi, otto vittorie su otto gare. Dietro alla capolista, però, si addensano ben otto squadre tra il secondo posto del Futsal Castellaneta (14) e l’ottavo del Fasano (9).

Per la società della famiglia Quarta sarà quindi importante cominciare il 2017 con il piede giusto, per riscattare al meglio la sconfitta del turno pre-natalizio, patita in casa del Futsal Alberto a seguito di un ribaltone nei minuti di recupero, e per scalare posizioni utili in graduatoria per provare a recitare un ruolo da protagonisti.

La prima prova per gli uomini di mister Bongermino è in programma sabato 7 gennaio, quando, con fischio d’inizio alle ore 16, il Palasport di Campi Salentina ospiterà il derby provinciale tra il Futsal Lecce e il Ruffano Calcio a 5, uniche due formazioni del territorio leccese impegnate nel campionato.

La squadra sud-salentina è decima in classifica, e il bottino di 8 punti lascia ben sperare anche i granata, al secondo anno di C/2, vogliosi di far bene e con un bottino realizzativo da tenere d’occhio che compensa la maglia nera di peggior difesa. La partita contro il Ruffano sarà poi il preludio alla trasferta in casa della capolista Futsal Win Time Latiano.