Schianto tra moto e bici sul viale trafficato: due feriti. Auto si ribalta sulla Veglie-Leverano, anziano resta incastrato

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Uno scontro tra una bici ed una moto a pochi minuti dall’orario di punta su una delle arterie stradali cittadine tra le più trafficate. E’ quanto accaduto stamane, intorno alle 11.30, all’altezza dell’intersezione tra viale Calasso e viale Taranto nel tratto che si immette sulla rotatoria dell’Obelisco.

Il bilancio dell’incidente è di due uomini feriti e condotti in ospedale dalle ambulanze del 118. Nonostante quanto si sia temuto all’inizio e quanto sarebbe potuto accadere visto il traffico nella zona, le loro condizioni non sarebbero gravi. Il motociclista, un 47enne leccese, è stato condotto in codice verde all’ospedale di Scorrano, mentre il ciclista, un 35enne indiano, è approdato in codice giallo al pronto soccorso del “Vito Fazzi” per via del colpo in testa ricevuto in seguito alla caduta.

Stando ad una prima ricostruzione della dinamica realizzata dagli agenti della polizia municipale, pare che il centauro stesse percorrendo viale Calasso in direzione di viale dell’Università a bordo della sua Honda 150 ks. All’improvviso sarebbe sbucato lo straniero che avrebbe provato ad attraversare la strada sulle strisce pedonali a bordo della sua bici. L’impatto è stato inevitabile.

Entrambi sono caduti rovinosamente sull’asfalto e, miracolosamente, non sono stati neanche sfiorati dalle auto in corsa lungo la via. Dopo l’accaduto entrambi sono stati soccorsi dai passanti che hanno subito chiamato il 118. Nessuno dei due è in pericolo di vita.

Quasi contemporaneamente un altro incidente si è verificato sulla strada che collega Veglie a Leverano. Un anziano, per cause ancora da accertare, si è ribaltato con la sua auto rimanendo incastrato nell’abitacolo accartocciato. Per questo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie che l’hanno estratto dal veicolo e consegnato alle cure dei sanitari del 118. L’ambulanza ha trasportato il ferito all’ospedale “San Giuseppe” di Copertino dove è approdato in codice rosso. Nonostante all’inizio vi fosse preoccupazione per le sue condizioni, l’anziano non sarebbe in pericolo di vita.