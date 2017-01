Nessun finanziamento per gli Lsu della Provincia, nuovo sit-in: “Oltre 400 lavoratori a rischio”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Nessuna previsione di proroga del finanziamento delle loro attività. E scatta la protesta degli Lsu della Provincia di Lecce, che domani, a partire dalle ore 10, saranno sotto la sede della Prefettura “per sensibilizzare il governo nazionale a trovare adeguata e celere soluzione al problema”.

A sostenerli i sindacati Cgil, Cisl e Uil: “Esprimiamo profonda preoccupazione per la mancata previsione nel cosiddetto Decreto Mille Proroghe della proroga del finanziamento delle attività dei Lavoratori socialmente utili impiegati in numerosissimi enti locali della provincia di Lecce. – affermano Valentina Fragassi (Cgil), Antonio Nicolì (Cisl) e Salvatore Giannetto (Uil) – Infatti, nonostante gli impegni assunti dal Governo Renzi nel senso di continuare a utilizzare questi lavoratori, purtroppo pare che il problema sia stato dimenticato”.

Serie difficoltà si prospettano per oltre 400 lavoratori in provincia di Lecce. Ma anche disservizi negli enti. “Soltanto in provincia di Lecce, operano oltre 400 lavoratori sparsi tra Comuni ed ex Provincia di Lecce e un’eventuale sospensione del servizio prestato da questi lavoratori, – evidenziano al Prefetto i sindacalisti in una lettera – oltre a determinare forti disservizi per l’utenza, comporterà serie difficoltà e disagio alle loro famiglie che spesso fanno affidamento quasi esclusivamente agli emolumenti legati a tale prestazione, pari a circa 500 euro mensili, per fare fronte alle loro esigenze”.

Intanto, alla vigilia dello sciopero, una prima rassicurazione sul rinnovo delle convenzioni giunge dalla viceministro Teresa Bellanova, in contatto con i competenti Uffici del Ministero del Lavoro. “Il Governo è già al lavoro per arrivare quanto prima possibile al rinnovo delle convenzioni tra Regioni e Ministero delle Politiche sociali e dunque alla proroga dei progetti di lavori socialmente utili – spiega – In questi ultimi due giorni sono stata contattata da decine di lavoratori e numerosi sindaci in merito alla proroga dei lavori socialmente utili. Vorrei tranquillizzare lavoratori e primi cittadini: gli Uffici del Ministero del Lavoro sono già impegnati, per quanto di loro competenza, sul rinnovo delle convenzioni. Come noto infatti la proroga dei progetti di lavoro socialmente utili dipende dal rinnovo, di anno in anno, delle convenzioni sottoscritte tra Regioni, nei cui territori sono impiegati i Lavoratori socialmente utili, e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, previa verifica contabile da parte degli organi competenti, ovvero Ministero dell’Economia e delle Finanze e Corte dei Conti-Ufficio controllo legittimità degli atti del Ministero del Lavoro. Al netto delle procedure, posso assicurare che gli Uffici competenti del Ministero sono già impegnati sul rinnovo delle convenzioni”.