Lega Pro, il punto – Primi movimenti di mercato per le big del girone C

LECCE – Il calciomercato apre i battenti e, a dare un interesse ancora maggiore allo stesso, ci sono i duelli a distanza, sul fronte delle trattative, delle quattro regine del girone C di Lega Pro.

Partendo dai satanelli, è nota la notizia che il Foggia vuole potenziare il suo reparto offensivo e in queste ore tratta l’attaccante della Virtus Entella, Costa Ferreira. I rossoneri foggiani, inoltre, hanno trovato l’accordo con il centrocampista Deli della Paganese e sono in pole position per definire anche l’acquisto dell’attaccante Matteo Di Piazza che a Vicenza non sta trovando molto spazio.

Ma il Foggia non si ferma qui ed, infatti, secondo fonti vicine al club rossonero, tiene vivo l’interesse anche per Donnarumma, Eusepied Evacuo. Remote le possibilità di tesserare l’attaccante Riccardo Maniero, in quanto la trattativa rimane vincolata alle richieste del Bari per il centrocampista foggiano Antonio Vacca, ma pare difficile però che i rossoneri si privino del loro forte regista proprio a metà torneo.

Il Matera deve fare i conti con il Benevento per Cissè, società proprietaria del cartellino dell’attaccante francese. Le buone prestazioni fornite, nell’ultima parte del campionato cadetto, hanno forse convinto i sanniti a non cedere più il calciatore, ma nei prossimi giorni se ne saprà di più. Al momento, l’unica certezza sembra essere la vecchia amicizia che lega il calciatore al tecnico del Matera Auteri, per un suo possibile trasferimento alla società lucana. Cissè lo scorso campionato fu uno dei magnifici protagonisti dell’esaltante promozione in serie B del Benevento, allenato proprio da Auteri.

La Juve Stabia avrebbe già in tasca il contratto del calciatore Fabiano Santacroce. Il 30enne difensore era stato a lungo corteggiato dai campani nella scorsa estate e ora pare che le parti abbiano trovato un accordo per un definitivo si. Per l’attacco, è sempre calda la pista che porta a Caccavallo, mentre con il Messina si tratta il difensore De Vito messosi in evidenza in questa prima parte del campionato di Lega Pro.

Il Lecce cerca un play-maker che possa dare più equilibrio e qualità al centrocampo. Le prestazioni, non del tutto positive di Arrigoni, hanno convinto il Ds Meluso a cercare un’altra soluzione e, a quanto pare, il play del Catanzaro, Imperio Carcione sembra avere queste caratteristiche. Sul calciatore, però, ci sono molte richieste e i prossimi giorni saranno decisivi per l’esito della trattativa. Si torna a parlare della difesa dei pali e in particolare di Filippo Perucchini che ha avuto il benestare dalla sua Società, il Benevento, per accasarsi in un’altra squadra.

La partenza del portiere Gomis potrebbe far tornare a Lecce proprio Perucchini, per ridare serenità ad un ruolo dove, nel corso dimquesta stagione, sono piovute a più riprese diverse critiche. Sul punto di partenza il difensore centrale Vinetot che non ha mai avuto spazio in questa prima fase del torneo e pare non aver conquistato la fiducia di Padalino. La sua partenza potrebbe aprire nuovi scenari per l’arrivo di un terzino di fascia (sinistra) per i giallorossi, che potrebbero così completare il pacchetto arretrato puntellando la rosa con una figura parzialmente scoperta.

Un interesse trasversale, invece, lo sta suscitando, l’attaccante del Messina. Pozzebon. Mezza Lega Pro lo vuole per le sue grandi doti fisiche e realizzative, ma per accaparrarsi il bomber giallorosso si sta scatenando una vera e propria asta: vincerà il progetto, ma ancor prima chi ė disposto a sopportare il costo del cartellino e dell’ingaggio del calciatore.

Oronzo Cristian Guarino