La serie D sbarca su Sportube, in diretta i big match del ritorno

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Anno nuovo, visibilità nuova per la Serie D.

Il massimo campionato della Lega Nazionale Dilettanti aumenta l’offerta per i suoi appassionati grazie all’accordo realizzato con Sportube.

Dopo la Lega Pro, sarà la Serie D il prossimo campionato di calcio di portata nazionale a sbarcare sulla piattaforma di Sportube. L’accordo raggiunto per questa porzione della stagione sportiva farà da pilota per quella prossima. Saranno cinque mesi ricchi di contenuti dedicati al Campionato d’Italia con un pacchetto di dieci eventi in diretta che andranno a coprire alcuni tra i match più importanti e tutte le finali organizzate dal Dipartimento Interregionale per Coppa Italia e Scudetto, compreso quello dedicato agli Juniores nazionali.

Spazio anche agli highlights con un contenitore settimanale, allo studio degli autori di Sportube, per raccontare l’ultimo turno appena disputato e presentare il successivo. La partnership con Sportube consentirà alla Serie D di aumentare la soglia di visibilità grazie ad una piattaforma in grado di veicolare le immagini in Italia e all’estero.

“La Serie D è un campionato di grande livello – ha commentato Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale – oltre che una realtà aperta per vocazione ai nuovi media. Sono felice che Sportube abbia deciso di puntare sulla Serie D, intravedendo in essa delle potenzialità incredibili in termini di interesse e di coinvolgimento del pubblico. Per il Dipartimento Interregionale era fondamentale tornare ad avere il supporto delle immagini delle attività del campionato e dei nostri eventi più importanti”.

“Ospitare i contenuti relativi alla Serie D – ha dichiarato Bruno Stirparo, amministratore delegato di Sportube – è per me motivo di grandissima soddisfazione. Dopo la Lega Pro ampliamo la nostra offerta con un altro campionato di carattere nazionale che vanta piazze storiche e di grande prestigio. Questo accordo rappresenta il primo passo di un progetto ambizioso che speriamo potrà crescere negli anni. E’ contemporaneamente un nuovo punto di partenza e un ulteriore tassello per diventare sempre più un punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio e dello sport in generale”.