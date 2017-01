Gallipoli, microchip gratuito per cani. Appuntamento in piazza Tellini

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Veterinari in piazza Tellini a Gallipoli, dove sarà possibile microchippare gratuitamente il proprio cane. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale per sensibilizzare la cittadinanza alla registrazione all’anagrafe canina e per contrastare in modo efficace il randagismo a 4 zampe, è in programma domenica 15 gennaio, dalle ore 10 alle ore 13, in piazza Tellini.

Per registrare il proprio animale domestico bisognerà solamente presentare il proprio documento d’identità e codice fiscale, necessario per la microchippatura del cane.

L’applicazione del circuito integrato, obbligatorio per legge, è realizzato in materiale biocompatibile, non fa male, non comporta rischi per la salute del cane, né pericolo di rigetto. Ha la forma di una minuscola capsula ed emette un brevissimo segnale solo se attivato con apposito lettore, sul quale appare una serie di quindici cifre che costituisce il “numero unico al mondo” di identificazione del cane. Oltre a identificare l’animale e il relativo proprietario, permette in caso di smarrimento, di riconsegnarlo al suo padrone e, infine, di combattere i furti poiché il cane identificabile non è rivendibile.