Volley, il bilancio di fine mandato del presidente regionale Luigi Dell’Anna

LECCE – In Puglia ci si avvia verso l’assemblea regionale e le assemblee per l’elezione dei consigli per i comitati territoriali della Fipav.

La “tornata elettorale” si aprirà con le elezioni per i Comitati Territoriali di Lecce e Brindisi il 27 gennaio, il 28 a Taranto e il 29 si voterà per il comitato territoriale Bari-Foggia e per il comitato regionale Puglia. Dopo i due anni di mandato, il presidente del CR FIPAV Puglia, Luigi Dell’Anna, ha voluto congedarsi analizzando i momenti chiave dei due anni di mandato: “Sono stati due anni proficui – sottolinea Dell’Anna -. Per questo ci tengo a ringraziare i consiglieri regionali, ognuno dei quali ha curato un settore con buoni risultati, a partire dal settore qualificazione atleti col quale abbiamo voluto dare un nuovo indirizzo creando delle macroaree di lavoro che fanno riferimento al Comitato Regionale e non più ai comitati territoriali. Tramite questo lavoro abbiamo avviato un nuovo meccanismo di ricerca di giovani atleti sul territorio in vista del Trofeo delle Regioni, coinvolgendo tecnici giovani. L’attività di qualificazione è legata a quella fatta dalle società, da quelle di alto livello fino a quelle impegnate nelle serie inferiori”.

Grazie al lavoro delle società, la Puglia è riuscita a conquistare nel 2016 lo scudetto al maschile, trionfando al Trofeo delle Regioni: “Il lavoro delle società è fondamentale per il raggiungimento dei risultati come quello dello scudetto al Trofeo delle Regioni. I buoni risultati delle società, come gli scudetti giovanili della Materdominivolley.it Castellana Grotte negli ultimi anni, sono alla base di quanto ottenuto dalla rappresentativa regionale”.

Non solo attività giovanile, ma anche tante novità in diversi settori:”E’ stato svolto un buon lavoro nel settore arbitrale, sono stati infatti organizzati diversi seminari coinvolgendo arbitri internazionali, nel settore allenatori con diversi corsi tenuti da tecnici di livello nazionale e internazionale e nel settore dirigenti. Nel Beach Volley sono stati registrati numeri importanti con il circuito Apulia Cup indoor e outdoor, ciliegina sulla torta è stata sicuramente la partecipazione massiccia di coppie nel circuito estivo 2016 concluso con il Master di Ugento”.

Sul futuro, Dell’Anna si è così espresso: “A conclusione del mandato, dovremo ora gettare le basi per continuare su questa scia. La Puglia è tra le prime regioni d’Italia, lo testimoniano i numeri del nostro movimento. Vogliamo inoltre guardare avanti in ottica nazionale, è stata infatti presentata la candidatura a Vice Presidente di Giuseppe Manfredi al fianco del candidato presidente Bruno Cattaneo. L’obiettivo principale sarà quello di guardare alla base”.