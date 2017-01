L’oroscopo per oggi lunedì 2 gennaio 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Produttivo e programmatico, ti sei svegliato pensando a tutta una serie di azioni da sviluppare una volta arrivato al lavoro. Hai ancora un pò di cose da chiudere e seminare prima delle festività.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Grande energia e vitalità sotto le lenzuola, sul divano, dove vorrai. La settimana si apre con una carica erotica non indifferente, sarà il Natale e l’euforia che è nell’aria, certo è che al tuo partner non dispiacerà condividere con te, tanta passione. Voglia di lavorare poca, forse sei già in ferie.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Non sarà un gran risveglio. Neanche il tempo di aprire gli occhi che già la mente è tutto un pensare alle mille cose da fare. Per fortuna il Sole ti darà l’energia necessaria ad affrontare una giornata piena ma felice.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Le feste sono vicine e non ti dispiace affatto. Forse non sei ancora in ferie, forse il Natale ti sembra ancora lontano, ma a ricordarti che mancano solo pochi giorni, ci sono tutte le incombenze in sospeso. Respira, puoi farcela.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): E se l’amore bussa, se quando meno te lo aspetti qualcuno manda in tilt il tuo cuore, anche se forse hai chiuso da poco una storia e non ti senti preparato? Venere ti vuole innamorato sotto il vischio.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Come da manuale, se un imprevisto di lavoro deve accadere, quale giorno migliore se non il 22 dicembre, a ridosso delle festività, quando in ufficio si pensa solo a mangiare insieme il panettone? Nonostante ansia e nervosismo risolverai tutto.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Nonostante le soddisfazioni professionali, conti ore e minuti che ti dividono dal poter gridare ‘Ferieeè! Stanco e provato, senti il bisogno di fare mambassa di ore di sonno, relax, pienone di affetti e famiglia. Ti serve staccare la spina.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Non sei in ottima forma, forse paghi le conseguenze di un weekend no-stop e molto impegnato. Anche se il corpo non è al top, cuore e mente oggi sono limpide e gioiose.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Gli amici sono presenze indispensabili per te che seppur non sei di tante parole, con i ‘fattì e le piccole attenzioni, sai sempre dimostrare quello che hai dentro. Oggi un amico ti ringrazierà.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Settimana che si apre in love. Forse oggi non andrai al lavoro o hai deciso di arrivare più tardi, certo è che Venere ti costringerà piacevolmente e passionalmente a rimanere a letto un pò di più. E non per dormire.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): E la mattina si apre con Marte contro che, giusto il tempo di bere un caffè, ti farà arrivare via email o via telefono notizia di una bella gatta da pelare al lavoro. Serata in relax e amici, per fortuna.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Bene, la settimana del Natale è per te momento e motivo di ritmi lenti. Come se volessi che questi giorni durasserò di più, come se il Natale fosse già oggi, o ieri, non solo il 25.