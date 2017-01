Lavoro, 2016 è l’anno dei voucher: Lecce 32esima provincia d’Italia con +11,2%. Uil: “Urgente frenare abusi”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Le stime mensili lo avevano già preannunciato, ma ora, quella più completa e ampia che comprende tutto l’anno, lo conferma certificandolo definitivamente: il 2016 per il mercato del lavoro della provincia di Lecce è stato l’anno dei voucher. I buoni-lavoro venduti durante l’anno nel leccese, in totale un milione e 503mila, hanno avuto un incremento dell’11,2% rispetto al 2015 facendo balzare la provincia salentina al 32esimo posto della classifica nazionale.

A rendere noti i dati è Uil Lecce, che rivela la graduatoria nazionale stilata dal Servizio Politiche del Lavoro del sindacato nazionale stilata sulla base dei dati Inps, nella quale Lecce risulta essere seconda a livello regionale per voucher venduti solo a Bari, che si piazza al quindicesimo posto. Scorrendo la classifica le altre province pugliesi trovano posto in posizioni più basse: Brindisi è al 48esimo con 990mila683 voucher venduti, Taranto al 56esimo con 883mila540 e Foggia al 61esimo con 744mila720.

Il boom di buoni-lavoro, stando ad una valutazione generale del fenomeno, è dovuto al sempre maggiore sfruttamento di questo dispositivo anche in settori di impiego per cui non è previsto. Già durante l’anno, in particolare nel periodo estivo, il settore turistico è stato quello in cui si è ricorso maggiormente ai voucher per “regolarizzare” i lavoratori stagionali, ad esempio. Questa pratica però, non farebbe altro che contribuire a rendere ancora più instabile un mercato del lavoro già poco florido ed in difficoltà, messo ancor più in ginocchio, soprattutto nell’ambito delle piccole e medie imprese, dalla crisi economica e dall’imponente peso fiscale.

Il segretario generale di Uil Lecce, Salvatore Giannetto, conferma questa tendenza riguardo alla quale da tempo sottolinea una situazione ai limiti dell’emergenza.

“Già nei due precedenti Rapporti, rispettivamente di febbraio e maggio del 2016, – ricorda – la Uil ha segnalato con preoccupazione che tale istituto può presentare un alto rischio di abuso e distorsioni nell’applicazione reale. In Puglia, il salto è impressionante: da 2mila443 voucher del 2008 a 6,8 milioni del 2016. E la nostra provincia non sembra porre un freno a questo ‘abuso’, registrando un incremento dell’11,2 per cento rispetto allo scorso anno. Il vero problema – evidenzia – è che questo istituto negli anni ha subito modifiche che ne hanno fatto uno strumento di legalizzazione del precariato”.

Il 32esimo posto su scala nazionale conquistato da Lecce per voucher venduti nell’arco di un anno potrebbe sembrare in apparenza poco significativo, ma se si considera che i primi tre posti della classifica sono occupati da Milano, Torino e Roma, a cui fanno seguito realtà quali quelle delle province di Brescia, Bologna, Verona, Bolzano, Venezia, Padova e Treviso, che sono molto più ampie territorialmente e da sempre sono considerate più floride, la visione d’insieme muta, purtroppo, a svantaggio della realtà salentina. L’analisi dei dati, ancora una volta, fa emergere indicazioni significative.

“Quel che più ci preoccupa – dice Giannetto – è il dato dei settori di attività in cui si utilizzano maggiormente i buoni lavoro in Puglia e nel Salento: commercio, turismo e servizi (terziario), con quasi il 50 per cento dei voucher emessi. Tutte attività piuttosto distanti da quelle rispetto alle quali è nato il lavoro accessorio: lavoro domestico, giardinaggio, attività sportive, solo per citare alcune categorie”. Altro aspetto rilevante, sottolinea Giannetto, “è che al grande numero di persone coinvolte, fa da contraltare un ‘fatturato’ relativamente basso (costo del lavoro) rispetto al dato generale generato da altre tipologie contrattuali”.

Per la Uil di Lecce, il governo nazionale ha il dovere di intervenire con urgenza per porre fine a questo inarrestabile “imbarbarimento” del mercato del lavoro.

“Occorre evitare le frodi e gli abusi – sostiene il segretario Giannetto – colpendo in particolare chi ‘copre’ con un voucher un rapporto di lavoro pluri-orario (per evitare le sanzioni in caso di controlli), aspetto questo emerso dalla discordanza tra il dato dei voucher venduti e quelli realmente utilizzati. E bisogna intervenire radicalmente – aggiunge – sulle aree e i settori dove la liberalizzazione dei voucher ha prodotto più danni: industria, edilizia, terziario, servizi e turismo”.

Infine una riflessione. “I voucher – osserva il segretario provinciale Uil – sono la punta di un iceberg ben più grande. L’economia dei lavoretti viaggia con altre velocità e sta, sempre più, caratterizzando parte importante della nostra economia. È li, in particolare, che si dovrebbe porre attenzione: il vasto mondo che sta nel mezzo tra il lavoro autonomo (vero) e quello subordinato, caratterizzato da lavori senza regole, con retribuzioni unilateralmente decise dal datore di lavoro e tutele sociali quasi nulle”.