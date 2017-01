Comunali, Dantes scuote sinistra e civismo: “Consultazioni proprie senza aspettare il Pd”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Consultazioni proprie, senza aspettare le primarie del Pd“.

In soldoni, il messaggio che emerge dall’intervento di Diego Dantes, portavoce comitato Possibi-Le Lecce, è questo. E i suoi interlocutori sarebbero soprattutto associazioni e realtà civiche, in gran fermento negli ultimi tempi. Perché le amministrative sono alle porte, e “la Politica è la grande assente”.

Non mancano, invece, “tatticissimi, posizionamenti, azioni di piccolo cabotaggio e volte alla ricerca della migliore soluzione personale”. A detta dell’esponente civatiano, da sempre impegnato in azioni di costruttiva denuncia degli angoli di Lecce lasciati nel degrado e nell’abbandono, occorrono “un concorso di forze organizzate ma anche di persone, con la voglia di immaginare un futuro possibile, un percorso democratico in cui i non siano importanti le targhe, le sigle, i simboli, ma il concetto (e il cuore e le gambe) di chi partecipa. Senza attendere le primarie degli altri, ma avviando consultazioni proprie. Senza aspettare che prevalga questa o quella corrente, senza cercare di capire se la propria città fa parte dell’accordo con il Pd oppure no”.

Il tempo stringe, appunto “ed è sempre più necessario iniziare a costruire una città dove non ci siano periferie escluse dal centro, dove la questione sociale (reddito e casa) sia arruolata come prioritarie, dove ci si difenda dall’attacco tardo-liberista ai servizi pubblici (qualsiasi servizio pubblico), dove si demoliscano ceti di potere e si chiuda con gli sperperi, dove si lotti palmo a palmo contro le disuguaglianze e contro le discriminazioni, per la trasparenza e per la condivisione degli spazi pubblici, delle opportunità, dei tempi. Una Lecce che preferisca riqualificare il patrimonio immobiliare già esistente. Una Lecce che punti tutto sull’efficienza energetica e la valorizzazione ambientale, che punti su tutte le sue marine e che dia voce agli esclusi (e quindi assenti dal voto)”, rimarca ancora Dantes.

Senza scordare l’innovazione e le politiche culturali e sociali. “Per quanto mi riguarda, chiederò di parlare di questo. E parlerò di questo. In alternativa a chiunque decida di parlare di altro (staccandosi dai cittadini). E con il protagonismo di tutti: dalle associazioni, agli operatori culturali, dai movimenti ai singoli. Con tutti coloro, insomma, che tra l’altro oggi hanno preferito rimanere in disparte perché stanchi di un immobilismo politico ritenuto ineluttabile”, spiega l’esponente di Possibi-Le Lecce.

Che spiega di guardare con attenzione ai movimenti recentemente nati in città e non solo: “Idea per Lecce”, ad esempio, ma anche “Fuori Programma – Generazione in Movimento” e “Una buona storia per Lecce”, senza scordare le organizzazioni degli studenti universitari “che vivono ogni giorno il problema di una città distante dalla sua Università”.

A Lecce “bisogna allontanare l’idea che l’unica politica possibile sia quella presente. Come? La sinistra (perché è evidente che io mi rivolga a quella) non impegnata, dovrà assumersi per tempo il rischio del futuro della città, rifiutando categoricamente l’etichetta di ‘residualità politica’ che troppo spesso gli viene affibbiata”, sottolinea Dantes sulla scorta della massima gramsciana ‘Mi sono convinto che anche quando tutto sembra perduto bisogna mettersi tranquillamente all’opera ricominciando dall’inizio’.

E dunque via a “una grande stagione di democrazia partecipativa, in cui i cittadini siano interessati veramente alla gestione della cosa pubblica. Avviandomi alla conclusione, prendo in prestito le parole di Civati in un suo recentissimo post: ‘So già che qualcuno dirà: siete troppo pochi. E così non serve a nulla. Ma c’è un ‘ma’, anzi ce ne sono due: se ci sarete anche voi, non saremo così pochi (e non serviamo a nulla perché, come diceva un vecchio adagio, non siamo servi di nessuno). E, secondo ‘ma’, qualcuno deve pur incominciare”.

Un “punto di vista”, quello che Dantes offre, “da militante di Possibile oltre che da elettore che rischia di essere deluso da una città sempre uguale a sé stessa. E’ un punto di vista – conclude – di chi si chiede dove voglia andare la sua città”.