A Lecce l’Epifania è solidale. Nella villa comunale arriva il mini gp di “Formula Unicef”

LECCE – Sarà una Befana solidale quella che andrà in scena nella villa comunale di Lecce grazie a “Formula Unicef”.

Venerdì 6 gennaio a partire dalle 10 fino alle 18 il giardino pubblico situato nel cuore della città diverrà teatro di una corsa di solidarietà per sostenere la campagna dell’Unicef “Bambini in pericolo” in aiuto dei piccoli del mondo che vivono le guerre e la povertà estrema.

Protagonisti saranno proprio i bambini che si sfideranno in una gara automobilistica dando vita ad un di mini gran premio. Oltre 20 automobili a pedali, costruite artigianalmente in stile anni ’50, saranno a loro disposizione per dargli la possibilità di vivere l’esperienza di un campionato automobilistico in miniatura con tutti gli strumenti e gli elementi di un vero gp.

Non mancheranno pit-stop, cambi gomme e prove di sorpasso per vivere un’esperienza indimenticabile, dove l’unico vincitore sarà il cuore grande del Salento per i “Bambini in pericolo”. Al termine della corsa, ogni bambino, avrà la possibilità di arricchire il “Muro del Sorriso” – un piccolo spazio dove ogni bambino potrà aggiungere il proprio “mattone della solidarietà” con una foto o un messaggio di speranza.

Sarà possibile partecipare all’iniziativa e sostenere la campagna dell’UNICEF “Bambini in pericolo” a fronte di una piccola offerta. E’ possibile iscriversi alla manifestazione, sul sito: https://www.metooo.io/e/minigplecce Per l’occasione, sarà allestita anche una tenda da campo dell’UNICEF – attrezzata con i Kit per la scuola, Kit Sanitari e Kit per il gioco – dove i bambini avranno la possibilità di vedere da vicino come l’UNICEF opera sul campo, nei Paesi in via di sviluppo.

“Ogni giorno, in ogni angolo del mondo, milioni di bambini sono in pericolo.” – ha dichiarato il Presidente dell’UNICEF Italia, Giacomo Guerrera. “Bambini perseguitati, minacciati, malnutriti, sfruttati, derubati dell’infanzia. Molti vivono in paesi come Eritrea, Nigeria, Sudan, Siria, Iraq o Afghanistan, paesi in conflitto, in povertà estrema. Bambini che non hanno scelta, ma che è possibile aiutare sostenendo l’Unicef.”