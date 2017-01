Il Memorial “Brillantina” va al Brilla Campi. Il Toro rimedia due ko 

Share 0 Share 0 Share 0

NARDÒ (Lecce) – È il Brilla Campi ad aggiudicarsi il memorial in ricordo di Gabriele Brillantina, lo sfortunato portiere scomparso quattro anni or sono a causa di un incidente stradale. Presso il sintetico dello stadio “C. Mazzotta” di San Pancrazio Salentino, infatti, il Nardò ha perso dapprima con la compagine organizzatrice di Prima Categoria, per 1-0, e poi con la Salento Football Leverano (Promozione), per 2-0, in virtù delle reti di Quarta e Conte. Nell’ultimo match, quindi, il Brilla Campi si è imposto per 1-0 sugli uomini del tecnico Calasso.

Al mini triangolare ha preso parte anche il centrocampista Bertacchi, in prova e in odore di ingaggio. Prossimo appuntamento per il Toro previsto per l’anno nuovo: martedì 2 gennaio la ripresa degli allenamenti in vista del primo match del 2017, domenica 8, in quel di Ciampino.