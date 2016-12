L’oroscopo per oggi sabato 31 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Ovunque tu sia, qualsiasi cosa farai, che tu sia solo o in compagnia, che tu viva nella gioia o nella disperazione di un dolore, le stelle vogliono per te e per tutti, questa sera, la forza, l’entusiasmo, il coraggio, la commozione, l’abilità per guardare avanti, per prendere il meglio del passato e farne la base per costruire domani. Lo vogliono le stelle e dovrai volerlo anche tu. Che sia un buon inizio, e un miglior principio! Auguri

TORO (20 aprile – 20 maggio): Ovunque tu sia, qualsiasi cosa farai, che tu sia solo o in compagnia, che tu viva nella gioia o nella disperazione di un dolore, le stelle vogliono per te e per tutti, questa sera, la forza, l’entusiasmo, il coraggio, la commozione, l’abilità per guardare avanti, per prendere il meglio del passato e farne la base per costruire domani. Lo vogliono le stelle e dovrai volerlo anche tu. Che sia un buon inizio, e un miglior principio! Auguri

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Ovunque tu sia, qualsiasi cosa farai, che tu sia solo o in compagnia, che tu viva nella gioia o nella disperazione di un dolore, le stelle vogliono per te e per tutti, questa sera, la forza, l’entusiasmo, il coraggio, la commozione, l’abilità per guardare avanti, per prendere il meglio del passato e farne la base per costruire domani. Lo vogliono le stelle e dovrai volerlo anche tu. Che sia un buon inizio, e un miglior principio! Auguri

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Ovunque tu sia, qualsiasi cosa farai, che tu sia solo o in compagnia, che tu viva nella gioia o nella disperazione di un dolore, le stelle vogliono per te e per tutti, questa sera, la forza, l’entusiasmo, il coraggio, la commozione, l’abilità per guardare avanti, per prendere il meglio del passato e farne la base per costruire domani. Lo vogliono le stelle e dovrai volerlo anche tu. Che sia un buon inizio, e un miglior principio! Auguri

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Ovunque tu sia, qualsiasi cosa farai, che tu sia solo o in compagnia, che tu viva nella gioia o nella disperazione di un dolore, le stelle vogliono per te e per tutti, questa sera, la forza, l’entusiasmo, il coraggio, la commozione, l’abilità per guardare avanti, per prendere il meglio del passato e farne la base per costruire domani. Lo vogliono le stelle e dovrai volerlo anche tu. Che sia un buon inizio, e un miglior principio! Auguri

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Ovunque tu sia, qualsiasi cosa farai, che tu sia solo o in compagnia, che tu viva nella gioia o nella disperazione di un dolore, le stelle vogliono per te e per tutti, questa sera, la forza, l’entusiasmo, il coraggio, la commozione, l’abilità per guardare avanti, per prendere il meglio del passato e farne la base per costruire domani. Lo vogliono le stelle e dovrai volerlo anche tu. Che sia un buon inizio, e un miglior principio! Auguri

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Ovunque tu sia, qualsiasi cosa farai, che tu sia solo o in compagnia, che tu viva nella gioia o nella disperazione di un dolore, le stelle vogliono per te e per tutti, questa sera, la forza, l’entusiasmo, il coraggio, la commozione, l’abilità per guardare avanti, per prendere il meglio del passato e farne la base per costruire domani. Lo vogliono le stelle e dovrai volerlo anche tu. Che sia un buon inizio, e un miglior principio! Auguri

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Ovunque tu sia, qualsiasi cosa farai, che tu sia solo o in compagnia, che tu viva nella gioia o nella disperazione di un dolore, le stelle vogliono per te e per tutti, questa sera, la forza, l’entusiasmo, il coraggio, la commozione, l’abilità per guardare avanti, per prendere il meglio del passato e farne la base per costruire domani. Lo vogliono le stelle e dovrai volerlo anche tu. Che sia un buon inizio, e un miglior principio! Auguri

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Ovunque tu sia, qualsiasi cosa farai, che tu sia solo o in compagnia, che tu viva nella gioia o nella disperazione di un dolore, le stelle vogliono per te e per tutti, questa sera, la forza, l’entusiasmo, il coraggio, la commozione, l’abilità per guardare avanti, per prendere il meglio del passato e farne la base per costruire domani. Lo vogliono le stelle e dovrai volerlo anche tu. Che sia un buon inizio, e un miglior principio! Auguri

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Ovunque tu sia, qualsiasi cosa farai, che tu sia solo o in compagnia, che tu viva nella gioia o nella disperazione di un dolore, le stelle vogliono per te e per tutti, questa sera, la forza, l’entusiasmo, il coraggio, la commozione, l’abilità per guardare avanti, per prendere il meglio del passato e farne la base per costruire domani. Lo vogliono le stelle e dovrai volerlo anche tu. Che sia un buon inizio, e un miglior principio! Auguri.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Ovunque tu sia, qualsiasi cosa farai, che tu sia solo o in compagnia, che tu viva nella gioia o nella disperazione di un dolore, le stelle vogliono per te e per tutti, questa sera, la forza, l’entusiasmo, il coraggio, la commozione, l’abilità per guardare avanti, per prendere il meglio del passato e farne la base per costruire domani. Lo vogliono le stelle e dovrai volerlo anche tu. Che sia un buon inizio, e un miglior principio! Auguri

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Ovunque tu sia, qualsiasi cosa farai, che tu sia solo o in compagnia, che tu viva nella gioia o nella disperazione di un dolore, le stelle vogliono per te e per tutti, questa sera, la forza, l’entusiasmo, il coraggio, la commozione, l’abilità per guardare avanti, per prendere il meglio del passato e farne la base per costruire domani. Lo vogliono le stelle e dovrai volerlo anche tu. Che sia un buon inizio, e un miglior principio! Auguri