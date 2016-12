Lo chef consiglia: rombo chiodato con cipollotto brasato gazpacho e crumble d’acciuga

Share 0 Share 0 Share 0

Ingredienti per 5 persone: 800g filetti di rombo, 200g cipollotto tritato, 400g pomodorini maturi,1 cipolla media, 100g sedano verde, 10 cc aceto di vino, 1 peperone verde, 1 peperone giallo, 1 cetriolo, 70g burro, 250 cc olio EVO, 150g pane pugliese, 40g mandorle tostate, 50g acciughe in olio, sale e pepe.

Fase 1. Per il gazpacho: in un frullatore capiente mettete, tagliati e puliti, i pomodori, i peperoni, il cetriolo, il sedano e la cipolla frullando il tutto fino a creare una crema liscia e densa. Aggiustate di sale e di aceto.

Fase 2. Per il rombo: battete fra 2 fo- gli di carta da forno i filetti di rom- bo puliti dalla pelle. Farciteli con la crema di cipollotti e arrotolateli stretti. Per la crema di cipollotti: in una casseruola brasate nel burro,1 cucchiaio di olio e i cipollotti a fuoco molto basso, aggiungendo dell’acqua per tenerli bianchi. Quando risultano cremosi, aggiustate di sale e raffreddate. Per il crumble di acciuga: tagliate a cubetti il pane pugliese e tostatelo in forno per 4-5 minuti, quindi passatelo al frullatore con le acciughe e 1 cucchiaio del loro olio, tritando il tutto grossolanamente.

Fase 3. Mettete in una teglia i filetti conditi con olio sale e pepe e cuocete in forno per 9-10 minuti a 200°C. In un piatto fondo grande mettete al centro 1 mestolo di gazpacho, deponete sopra i filetti di rombo caldi, tagliati, cospargete il tutto con una cucchiaiata di crumble, distribuite le mandorle e servite.