Veleni e cancro, la Asl Lecce a tutela della salute: “Pronta a monitorare pozzi e falda”

LECCE – ASL Lecce si dice “pronta a monitorare pozzi e falda”, a Ugento, così come nei Comuni limitrofi.

Il possibile inquinamento di tali siti “andrebbe indagato in modo sistematico”, si spiega in una nota dell’Azienda sanitaria.

La vicenda della ex discarica Burgesi a Ugento ha sollevato allarme tra la popolazione per la presenza di Pcb nel percolato. Ma la Procura, ieri, con un comunicato ufficiale, ha rassicurato. “Le quantità di Pcb, di certo non rilevantissime, presenti nel percolato – comunque destinato ad un particolare smaltimento in sicurezza – sono agevolmente ricollegabili a quanto già accertato nel procedimento n. 11131/2000 RGNR, come detto definito con sentenza passata in giudicato, proprio in relazione allo smaltimento illecito, all’interno della discarica di Ugento gestita dalla Monteco srl, di rifiuti contaminati da Pcb, non essendovi allo stato alcun riscontro sulla presenza, sempre all’interno di tale discarica, di centinaia di fusti contenenti Pcb”, si legge nel testo.

Il Dipartimento di Prevenzione Asl, diretto da Giovanni De Filippis, come naturale proseguimento dei lavori di elaborazione del primo Report “Ambiente e Salute in provincia di Lecce” presentato dal presidente Emiliano il 15 febbraio di quest’anno, ha intanto sviluppato nel tempo diverse linee progettuali che investono le varie matrici ambientali.

“L’importanza strategica della salvaguardia della falda idrica e la sua elevata vulnerabilità – spiega l’Azienda – rendono insufficienti, per la tutela della Salute pubblica, le informazioni disponibili sul suo stato. Difatti, sia il Rapporto ISPRA 2016 (contenente dati riferiti al biennio 2013-2014), sia il Progetto Maggiore (condotto da Arpa Puglia nel 2015) non forniscono un quadro di conoscenze esaustive sullo stato della falda acquifera in Puglia. Nel caso del monitoraggio Arpa, sono stati campionati solo 134 punti sui 534 previsti, di cui solo 28 punti nel Salento, il che configura – rimarca De Filippis – un vuoto conoscitivo di particolare rilevanza per il Salento”.

E proprio questo vuoto la ASL Lecce sta cercando di colmare con la richiesta, già trasmessa alla Regione Puglia ed ARPA (che è in attesa di attrezzarsi per monitorare i fitofarmaci), di dosare nelle acque destinate al consumo umano 39 pesticidi oggetto dei monitoraggi del Rapporto ISPRA 2016, ma che non vengono attualmente dosati da ARPA Puglia ed Acquedotto Pugliese perché la normativa non lo prevede espressamente.

La richiesta del Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce punta quindi a una maggior tutela della salute pubblica, “a fronte di un danno sanitario già evidente. A partire dall’elevata incidenza nei salentini dei tumori vescicali, per cui il Dipartimento di Prevenzione ha predisposto, in collaborazione con l’Università del Salento (in particolare con la prof. Antonella De Donno), il progetto ‘minore, teso a verificare lo stato di salute della falda idrica non utilizzata da AQP: una conoscenza indispensabile per qualsiasi intervento di prevenzione mirata, comprese le bonifiche”.

“La selezione delle aree in cui procedere al campionamento delle acque sotterranee – spiega De Filippis – terrà conto dei dati di incidenza delle neoplasie uroteliali, con particolare riferimento alle vescicali, per le quali su indicazione della direzione sanitaria aziendale sta già lavorando l’Unità Operativa Statistica ed Epidemiologia ASL, diretta da Fabrizio Quarta, che verificherà l’esistenza di eventuali aree ‘cluster’ in provincia di Lecce”, si aggiunge.

Il monitoraggio, poi, “valuterà il maggior rischio ambientale dovuto alla presenza di discariche chiuse (anche abusive) o in esercizio, nonché dei siti di interramenti illegali sequestrati dalla magistratura. Infine, sarà fondamentale il criterio idrogeologico, che permetterà di selezionare tra i pozzi più a rischio quelli maggiormente rappresentativi della falda profonda. Il personale dei SIAN – Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione della ASL Lecce, procederà a campionamenti sistematici e periodici finalizzati al dosaggio di alcuni metalli pesanti, Policloro Bifenili (PCBs) e un ampio spettro di fitofarmaci, comprendente anche i 39 pesticidi di largo utilizzo in agricoltura, incluso il Glifosate. Un approfondimento ancor più necessario per via della lotta alla Xylella Fastidiosa, causa dell’incrementato uso di erbicidi”.

“Credo – conclude De Filippis – che questo sia il modo migliore, scientifico e rigoroso, per cercare e trovare le risposte ai fortissimi dubbi sollevati dall’opinione pubblica, nonché alla ricerca delle responsabilità chiesta a gran voce dal presidente Emiliano proprio durante il recentissimo sopralluogo nel sito di Ugento”.