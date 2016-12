“La Puglia con Emiliano”, bilancio dell’attività del gruppo in Consiglio regionale: “Civici e pratici”

Share 0 Share 0 Share 0

BARI – “Un anno di intensa attività istituzionale dedicata ai grandi temi come scuola, lavoro, politiche giovanili, sanità e agricoltura. E tramite proposte di legge, ordini del giorno e mozioni abbiamo cercato di portare in Regione la voce dei pugliesi”.

Lo dichiarano i consiglieri de La Puglia con Emiliano, il presidente Paolo Pellegrino, Alfonso Pisicchio e Giuseppe Turco, analizzando l’intero anno di lavoro del gruppo in Consiglio regionale, riassunto dallo slogan “Civici e pratici”.

“La Puglia con Emiliano – dichiarano – ha caratterizzato il suo impegno soprattutto su tre proposte di legge, una delle quali approvata in consiglio regionale e riguardante gli interventi assistiti con gli animali e l’ippoterapia per il recupero delle disabilità. Altre due proposte di legge, al vaglio delle commissioni competenti, mirano invece al riuso degli ausili protesici a disposizione delle Asl, dopo accurata manutenzione e sanificazione e che consentirebbe un abbattimento del 50 per cento della spesa. Stessa attenzione con la proposta di modifica alla legge per il contrasto del gioco d’azzardo, già approvata dalla III Commissione Sanità e in arrivo all’ordine del giorno del consiglio regionale. Non da meno – sottolineano – alcune risoluzioni innovative, come quella sulle Oloturie per contrastare il mercato illegale che depaupera i fondali marini delle nostre coste e danneggia l’ecosistema”.

Tra le partecipazioni ai lavori delle commissioni, sono da segnalare quelle del presidente Pellegrino sull’istituzione di una commissione di inchiesta sulla criminalità in Puglia e sul lavoro della commissione ad hoc inerente la situazione dei Consorzi di Bonifica.

“Due grandi temi – spiega Paolo Pellegrino – analizzati grazie anche al confronto con le autorità competenti. Se per la commissione di inchiesta sulla criminalità abbiamo avuto a disposizione il prezioso contributo di magistrati, avvocati e operatori della giustizia, come l’ex capo della Procura di Lecce, Cataldo Motta, sui Consorzi il lavoro è stato più complesso per l’assenza di mezzi e strumenti, ma non per questo meno interessante. Anzi, siamo riusciti a cristallizzare la situazione gestionale, i disavanzi dei Consorzi e le inadempienze pluriennali della politica in vista della legge di riforma. Sulla sanità ho chiesto risposte sul piano di riordino per la provincia di Lecce e ultimamente sui centri di salute mentale a rischio paralisi per la carenza di personale”.

“Il nostro lavoro è andato anche oltre – dichiara Alfonso Pisicchio – con due mozioni urgenti, da me presentate e approvate dal consiglio regionale, abbiamo fatto chiarezza su due fronti occupazionali: sul concorso Ripam abbiamo impegnato la giunta ad adottare tutti gli atti necessari allo scorrimento delle graduatorie dei legittimi vincitori e degli idonei, mentre sulla Buona Scuola abbiamo aperto un fronte nazionale per chiedere al Governo di riportare a casa le tante professionalità ed eccellenze pugliesi sparse nelle scuole del Nord e Centro Italia. Come presidente della VI Commissione Lavoro e Cultura – aggiunge – ho ascoltato decine e decine di operatori culturali, sindacati, associazioni di categoria, i rettori pugliesi e il vasto mondo dei docenti e degli studenti anche in vista di due importanti proposte di legge sulla formazione e sull’inserimento lavorativo dei giovani”.

“Come consigliere eletto nel collegio di Taranto – asserisce Giuseppe Turco – la mia attenzione è stata principalmente rivolta ai temi dell’Ilva, del piano di riordino ospedaliero, della prevenzione e cura dei tumori e delle tante vertenze occupazionali della comunità ionica che da anni chiede solo il diritto alla salute, lavoro e benessere per i propri figli. E anche per il 2017 la nostra attenzione istituzionale sarà altissima”.