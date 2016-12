Il 2016 della Provincia tra luci, ombre e poche risorse. Gabellone: “Ora elezione diretta”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Un 2016 che ha portato buoni risultati per quanto riguarda Salento in bus, il Nautico di Gallipoli, la programmazione per interventi nelle scuole e sulle strade, le azioni a livello di politiche sociali, ma che lascia anche un po’ di amarezza per altre vicende.

Il presidente della Provincia Antonio Gabellone traccia un bilancio di fine anno, individuando i punti di forza ma anche le lacune che hanno caratterizzato la vita dell’ente.

In primo luogo, c’è proprio la constatazione che il 2016 ha portato le Province “sull’orlo del precipizio”, ma la vittoria del ‘no’ al referendum dello scorso 4 dicembre ha aperto, molto probabilmente, le porte a una rivisitazione del ruolo di tali enti e delle risorse economico-finanziarie ad essi assegntae. L’Upi si sta muovendo proprio in tale direzione. “Inoltre chiediamo l’elezione diretta”, afferma Gabellone, che specifica di parlare anche in veste di presidente dell’Upi regionale. “Ma pure i CoR, la mia parte politica, dicono questo da tempo”.

A tal proposito, l’8 gennaio si voterà per il rinnovo del Consiglio provinciale e la scelta di non dare vita a una lista unica è stata fatta “perché avremmo dato un brutto esempio”, specifica ancora Gabellone.

Quindi, c’è il fatto “dolorosissimo ma non modificabile della messa in liquidazione della Ico Tito Schipa” e il sapore agrodolce che ha lasciato la vicenda Alba service, con la cassa integrazione per tutti i 115 lavoratori, un ammortizzatore sociale disponibile per le famiglie che da mesi non vedevano uno stipendio “ma si tratta comunque di un passaggio intermedio”, sul cui futuro c’è ancora un punto interrogativo. Soprattutto, “il problema si pone per il destino degli assistenti sociali”, ha osservato Gabellone. Che, in ogni caso, ringrazia Gianfranco Conte per aver accettato il delicato ruolo di liquidatore. per quanto riguarda la Nuova Salento Energia, ci sono in campo “i sacrifici dei dipendenti che hanno accettato i contratti di solidarietà”, mentre sulla Stp “non c’è stato neppure un euro di ricapitalizzazione”.

I punti a favore il “successo” di Salento in Bus, con il prolungamento del servizio a risorse invariate, il servizio di trasporto pubblico per audiolesi e videolesi “su cui non si registrano lamentele”, la chiusura della partita riguardante il Nautico di Gallipoli, con il “buon senso” che ha prevalso. “Ci siamo accontentati di 10 milioni – ha precisato – ma c’è l’impegno della Regione Puglia per mettere in campo un altro milione di euro per l’arredo. si tratta di una scuola con una tradizione consolidata unica fino a Brindisi e può rappresentare una risorsa importante per creare professionalità”. Poi, ancora, il 2016 ha visto la spinta sulla stazione unica appaltante che sta già vedendo molte adesioni da parte delle amministrazioni. Ancora, un programma di investimento nelle scuole e la realizzazione di interventi volti a migliorare la sicurezza delle strade di competenza della Provincia.

Rimangono le sfide, quelle del Por 2014-2020, quelle di un trasporto pubblico che garantisca un collegamento celere tra il capo di Leuca e l’aeroporto di Brindisi, ad esempio. E poi, l’emergenza ambientale. “Su Burgesi ho chiesto un report puntuale”, sottolinea il presidente della Provincia. “Ci sono responsabilità politiche a monte, non c’era attenzione su certe questioni”, rileva ancora il numero uno di palazzo dei Celestini. “Oggi, però, non occorre essere inadempienti come in quegli anni”, conclude. In mezzo ci sono i temi della salute ma, anche del turismo della cultura, dell’immagine che si vuol dare del territorio. Perché un turista che venga a soggiornare in Salento possa realmente godere di cibo buono, acqua salubre e paesaggio accogliente.