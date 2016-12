Controlli a tappeto in Sud Salento: arresti e denunce. A Supersano sequestrati quasi due chili di hashish dopo inseguimento

Share 0 Share 0 Share 0

CASARANO (Lecce) – Furto, droga, trasporto di rifiuti pericolosi, aggravamento delle misure cautelari, esecuzione di condanne e altro ancora. E’ stato un Natale movimentato quello vissuto nel territorio di competenza dei carabinieri della compagnia di Casarano, impegnati nel periodo di festività in vari servizi di controllo straordinari. Il bilancio dell’attività messa in atto è di sei arresti e cinque denunce.

A Parabita le manette sono scattate per il 35enne Dionisio Magistri che è stato condotto in carcere dai militari della stazione locale. Sulla sua testa pendeva già un misura di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento, a cui era stato sottoposto perché accusato di estorsione e lesioni personali ai danni dei suoi parenti. L’inosservanza degli obblighi, però, ha fatto scattare l’aggravamento della misura cautelare che si è tradotta in un’ordinanza di custodia in carcere, eseguita dai carabinieri nei giorni scorsi.

Stessa sorte è toccata a Simone Barbetta, 25enne di Melissano. Il giovane, affidato ai servizi sociali, è stato arrestato poiché segnalato dai militari del nucleo radiomobile di Casarano per inosservanza degli obblighi imposti. Sempre a Melissano l’arresto è scattato anche per Donatello Curione, 41enne del posto, titolare dell’omonima ditta edile. I carabinieri della stazione locale l’hanno dato esecuzione alla pena a cui è stato condannato per omissione e registrazione obbligatoria dei contributi. L’uomo, accusato di non aver versato gli importi sulla previdenza e assistenza obbligatoria ai suoi dipendenti negli anni 2006 e 2007, è stato condannato ad una pena di tre mesi di reclusione da scontare agli arresti domiciliari.

La condanna è arrivata anche per Patrizio Causo, 30enne di Ugento ritenuto responsabile di detenzione abusiva di armi. Nell’ottobre del 2015 il giovane venne sorpreso in possesso di un fucile sovrapposto calibro 12 con calciolo e canne mozzate risultato rubato due anni prima a Taviano. I carabinieri della stazione locale hanno dato esecuzione all’ordine di espiazione pena nei suoi confronti, accompagnandolo nella sua abitazione agli arresti domiciliari.

Dovrà scontare la pena residua di un mese e 14 giorni di reclusione in carcere, invece, Luca Mariano, 42enne di Ruffano. L’ordinanza eseguita dai militari nei giorni scorsi è scaturita dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione presentata nei confronti della condanna dell’uomo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e violazione di domicilio per fatti commessi a Ruffano tra il 1998 e il 2002.

E’ stato un arresto in flagranza per furto aggravato invece quello di D.S., 17enne di Taviano. L’adolescente si era impossessato del ciclomotore Piaggio “Sì” di un anziano parcheggiato davanti all’abitazione di quest’ultimo, dopo aver forzato il bloccasterzo. Alla vista dei carabinieri aveva anche provato a darsi alla fuga, ma in vano. Una volta intercettato e bloccato per il giovane è scattato l’arresto e, su disposizione dell procura dei minori di Lecce, è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza situato in provincia.

Importati risultati sono arrivati anche nell’ambito delle attività di contrasto in materia antidroga. L’episodio più significativo è accaduto nella tarda serata del 21 dicembre a Supersano, dove un inseguimento spericolato è sfociato nel sequestro di un chilo 750 grammi di hashish. Tutto ha avuto inizio quando una Volkswagen Golf con a bordo due persone non si è fermata all’Alt intimato dai carabinieri ma, anzi, si è lanciata in una fuga a tutta velocità per le stradine di campagna.

Ne è nato un lungo inseguimento che si è concluso quando i due occupanti hanno abbandonato l’auto dileguandosi a piedi per i campi approfittando del buio. Il motivo di tanta fretta è stato poi scoperto solo dopo dai militari: all’interno dell’auto vi erano 10 panetti e 70 ovuli di hashish, subito terminati sotto sequestro. Nel frattempo prosegue la caccia ai due fuggitivi.

A Ruffano, il 19enne B.R. e il 16enne R.A. sono stati denunciati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio poiché trovati in possesso di circa 13 grammi di hashish, divisa in sette dosi, un bilancino di precisione e 35 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio ritenute provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il ritrovamento di 17 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e vario materiale plastico utilizzato per il confezionamento delle dosi all’interno del garage della sua abitazione hanno fatto scattare invece la denuncia per G.A., 18enne di Alliste. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Infine a Taviano i carabinieri hanno “pizzicato” M.S. e M.B., cittadini bulgari di 37 e 30 anni, mentre trasportavano all’interno del proprio furgone rifiuti speciali pericolosi. La scoperta è avvenuta durante un controllo stradale.

In particolare venivano sequestrate cartucce di olio motore esausto, batterie, parti di veicoli e apparecchiature elettroniche (P.C. e T.V.) nonché materiale ferroso vario. Nella circostanza si è appurata l’assenza di alcuna autorizzazione all’esercizio di raccolta rifiuti e la mancata iscrizione all’albo specifico delle imprese specifiche operanti nel settore. I due uomini sono stati denunciati.