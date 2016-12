Capodanno, tre le proposte dell’Augustus Resort per festeggiare il 2017

Share 0 Share 0 Share 0

SANTA CESAREA TERME (Lecce) – Il Capodanno del 2016 all’Augustus Resort di Santa Cesarea Terme si farà “in tre”. Per una serata all’insegna del buon cibo e di nomi celebri del panorama musicale, tre pacchetti studiati per ogni esigenza. Nella prima soluzione, il cenone è previsto nella sala dell’Augustus Resort, in tavoli da dieci ospiti ciascuno: sarà anche possibile scegliere il posto in una tavolata con partecipanti sconosciuti: un San Silvestro originale per allargare la cerchia dei propri amici. Ma non è tutto: al termine della cena, seguirà il concerto di Gabriele Blandini, famoso trombettista scelto per il tour di ManuChao e che vanta anche collaborazioni con i più noti musicisti e compositori dello scenario nazionale. Il costo è di 150 euro: un prezzo che include anche l’open bar e l’afterdinner.

Ma non è tutto. Un secondo pacchetto, infatti, prevede non soltanto il cenone, ma anche il pernotto. La colazione? Inclusa anche quella. Le soluzioni per il dopo cenone sono addirittura tre. Con 180 euro, sarà possibile ottenere cenone e pernotto presso l’Hotel Rosa dei Venti di Santa Cesarea Terme. E, allo stesso prezzo, si può invece dormire presso l’Est Hotel del borgo termale. Aggiungendo 20 euro, quindi per un totale di 200 euro, si può invece cenare all’August Resort e dormire al Palascia Relais di Otranto. Gli spostamenti per il San Silvestro saranno tutti garantiti dalle navette messe a disposizione dell’organizzazione a titolo completamente gratuito.

Per chi, invece, è interessato esclusivamente all’afterdinner di Capodanno, a partire da mezzanotte e mezzo in poi, la festa continua con il famoso dj Marco Guacci. In pista con soli 30 euro, con la possibilità di prenotare il tavolo nel privée al costo di 50 euro.

Per prenotazioni e info, rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 328 7937661 – 342 6892833