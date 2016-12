“Spostare approdo Tap e decarbonizzare Ilva”: faccia a faccia Emiliano-Gentiloni a palazzo Chigi

Share 0 Share 0 Share 0

ROMA – “L’approdo di Tap va spostato a nord di qualche decina di chilometri per non coinvolgere la spiaggia di Melendugno”.

E’ quanto sostenuto dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel suo faccia a faccia, durato circa un’ora, con il presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, questo pomeriggio a palazzo Chigi.

Emiliano ha così rappresentato al numero uno del Governo i nodi più intricati. Ovvero, il contestato progetto Tap, non voluto dalla comunità melendugnese ma funzionale, secondo il governatore, alla decarbonizzazione di Ilva e Cerano. E poi, appunto, le due questioni, legate alla prima, della riconversione della produzione dell’acciaio e l’aiuto necessario ai tarantini sul versante della salute.

“Oggi si inaugurano i rapporti con il capo del Governo nazionale – ha sottolineato con toni pungenti Emiliano – infatti, questa è la prima volta che il presidente della Regione Puglia ha l’occasione di parlare con il Presidente del Consiglio dopo un anno e mezzo dalla sua elezione. Questo è un fatto enormemente positivo, che denota un cambio di stile istituzionale che ho molto apprezzato”, rispetto alla distanza, quando non lo scontro aperto, che ha caratterizzato, invece, i rapporti Emiliano-Renzi.

“Ovviamente – ha proseguito – sulle questioni principali che riguardano i dossier pugliesi non potevo pretendere che improvvisamente la linea del governo cambiasse. Ma il fatto stesso di avere informato il presidente del Consiglio sulla vicenda Ilva, sulla vicenda Tap, sulla vicenda dei 50 milioni per sostenere la sanità tarantina evidentemente costituisce l’esercizio di un diritto e anche di un dovere di leale collaborazione da parte della Puglia verso il Governo”.

“Io non so – ha aggiunto – quali poi saranno gli effetti delle comunicazioni che ho fatto al presidente del Consiglio”, ma, intanto, il segnale è stato lanciato.

“In particolare – ha spiegato Emiliano nel dettaglio – noi pensiamo che l’Ilva debba essere decarbonizzata, ovvero che la produzione dell’acciaio debba avvenire senza carbone; pensiamo che l’approdo Tap debba essere spostato a nord di qualche decina di chilometri, per non coinvolgere la spiaggia di Melendugno, e, soprattutto, pensiamo che la sanità tarantina vada aiutata, visti i dati epidemiologici fuori scala, con una facoltà di assunzione di personale, di acquisizione di macchinari e di manutenzione degli immobili ospedalieri che sia più alta di quella prevista normalmente”.

Emiliano ha quindi consegnato al presidente del Consiglio la lettera dei genitori dei bambini tarantini che hanno perso la vita per colpa dell’Ilva. “Una carneficina che deve cessare – ha commentato – non è più possibile che per far funzionare una fabbrica e produrre acciaio, pure importantissimo e strategico per l’economia nazionale e per migliaia di lavoratori, si debba poi raccontare a questi genitori che debbono accettare l’idea che i loro bambini muoiano di tumore in proporzione assolutamente fuori scala rispetto al resto della Puglia e soprattutto al resto d’Italia”.

E, a proposito di decarbonizzazione, l’assessore alla Qualità dell’Ambiente Mimmo Santorsola in giornata ha fatto sapere: “Su mia proposta, la Giunta Regionale ha approvato una delibera per la costituzione di un gruppo di lavoro interassesorile in materia di cambiamenti climatici: coerentemente con quanto il presidente Emiliano e questo governo regionale stanno facendo in materia di decarbonizzazione, intendiamo essere parte attiva rispetto alle misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti dovuti all’emissione di gas serra”.