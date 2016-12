Nardò, l’iniziativa del Club di Fanuli: riaperta la campagna abbonamenti per le gare interne del girone di ritorno

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Riapre la campagna abbonamenti del Nardò Calcio. Il club granata ha deciso di mettere in vendita al prezzo speciale l’ingresso in tribuna laterale per le gare del girone di ritorno che il Nardò giocherà tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II”.

Ecco la nota del sodalizio neretino:”L’ACD Nardò comunica che è già possibile prenotare la seconda parte del mini abbonamento per la stagione 2016-2017 solo ed esclusivamente di tribuna laterale (no ridotti e/o donne), al costo di 45 euro (€ 5,625 a partita), presso la sede di Via Petraroli, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore 19:30. Sarà possibile con questa formula abbonarsi per le ultime 8 gare interne, a partire da Nardò – Agropoli del 29 gennaio 2017, quarta giornata del girone di ritorno. Possono sottoscriverlo tutti i tifosi, anche coloro che non hanno mai avuto precedenti abbonamenti o mini abbonamenti. Si ricorda che la prima tranche termina con Nardò – Anzio del 15 gennaio 2107. Infine la società si riserva sempre l’eventualità di una giornata “Pro Nardò” in cui abbonamenti e ingressi di favore non sono validi”.

Il programma degli allenamenti dell’Acd Nardò, in vista della ripresa della stagione agonistica, intanto prevede una doppia seduta a Lequile. Alle ore 16:00 il 29 dicembre 16 inoltre, sul sintetico di San Pancrazio, l’Acd Nardò parteciperà al memorial “Gabriele Brillantina” con Campi e Salento Football Leverano. La ripresa del torneo ė fissata per l’8 Gennaio, quando la truppa di Foglia Manzillo sarà impegnata nella trasferta in casa del Ciampino, attualmente terz’ ultima forza del torneo e reduce da un pari esterno in casa del Madrepietra Daunia.