L’oroscopo per oggi giovedì 29 dicembre 2016

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Voglia di stare all’aria aperta. Voglia di organizzare, di vedere gli amici. Se sei in ferie forse sarà una giornata di shopping o gita fuori porta, se sei al lavoro sarà un contare le ore che ti dividono dalla serata in compagnia delle persone a te più care. Sono giorni da dedicare ai sentimenti.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Innamorato sei innamorato, c’è attrazione e affetto e stima. Forse però non li dimostri nel modo giusto. Oggi fai qualcosa per far sentire il partner importante per te. Giornata in love, con Cupido che schiocca frecce all’impazzata.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Con la calma e la lentezza che sono d’obbligo in questo periodo, riuscirai a fare tutto, a sbrigare tutti gli impegni e il lavoro, se non sei in ferie. Riuscirai a far tutto senza affannarti. Se ti farai dare una mano dal partner, ci vorrà meno tempo e il tempo risparmiato si potrà dedicare , ad esempio, all’amore!

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Se la mancanza di correttezza di qualcuno nei tuoi confronti ti toglierà il buon umore, ci penserà la tua grandissima professionalità a ridarti il sorriso e a dimenticare chi, forse, non merita il tuo affetto. Arriverà una conferma professionale che aspetti da tempo.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Amore di routine, nessuno slancio del cuore oggi, e nessuna reazione a chi ti guarda con occhio insistente e non cela il suo interesse per te. Oggi hai solo voglia di pensare a te stesso. Palestra, lunghe passeggiate, o anche solo lunghe sedute sul divano di casa tua: oggi non ci sei per nessuno.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Giornata esplosiva per te Vergine. Grande passionalità per chi ha un partner da tempo, e grande desiderio di abbandonarsi all’amore per chi finalmente ha deciso di non rifiutare un corteggiamento.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Finalmente libero, cuore e mente, da vecchi scheletri e presenze sterili, c’è tanto spazio libero ora da riempire con sentimenti veri, sinceri e persone reali, presenti. L’amore sta per arrivare, e oggi gli affetti ti scalderanno il cuore.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Fervono i preparativi per archiviare il 2016. Oggi sarai pensieroso, preso da tutto quello che non è andato come avresti voluto, ma felice di quello che oggi hai. Giornata equilibrata per te Scorpione.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Forse dovrai lavorare, forse sei senza lavoro e sei alla ricerca. Oggi più di ieri sarai positivo e fiducioso che qualcosa di buono potrebbe accadere, e forse, proprio perchè non ci stai pensando molto, accadrà.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Oggi fermi tutti devi pensare a te. Sono giorni per te di grande equilibrio emotivo, amore e sentimenti forti, ma anche giorni affollati tra lavoro e impegni familiari. Hai bisogno di prendere del tempo solo per te. Sport e fitness la scelta migliore.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Hai preso impegni improrogabili con amici e partner, e anche se sarà dura incastrare tutto, non puoi tirarti indietro. Una sorpresa che non ti aspetti arriverà.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): È tutto un pensare a domani. Che tu sia in viaggio, che festeggi con amici o parenti, in casa o in qualche locale, oggi è tutto un fermento di preparativi per la tua serata. Ami festeggiare, e neanche qualche pensiero lavorativo può distoglierti da questo.