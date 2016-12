Il mondo del lavoro nel futuro

Share 0 Share 0 Share 0

ROMA – L’era della comunicazione, dei social, della condivisione, pian piano tende a fare breccia in tutti gli ambiti della vita quotidiana, compreso quello del lavoro. Si, perchè il mondo del lavoro nel presente, ma di certo anche nel futuro, sarà condizionato da questi fattori. Si tratta di “rapporti umani”, di relazioni. In sostanza nei prossimi anni ci saranno sempre meno lavori manuali, quelli che richiedono forza, muscoli e prestanza fisica, e più lavori che potremmo definire intellettuali.

Tutto questo non un rumors apparso in rete ma una vera e propria ricerca effettuata sulla base di statistiche che società e università hanno condiviso e appurato, giungendo alla conclusione che nel futuro il capitale maggiore che si potrà apportare ad una attività lavorativa sarà quello intellettuale. Insomma diminuiranno i lavori manuali che nel passato e nel presente rappresentano la stragrande maggioranza delle attività svolte e aumenteranno quelli dei servizi, qualificati, professionali: una grande opportunità anche per le donne che potranno acquisire maggior presenza nel mercato del lavoro grazie alle loro capacità relazionali. Si dovranno sviluppare maggiori competenze, bisognerà trovare relazioni oltre le distanze geografiche, religiose, culturali: le menti del futuro saranno in grado di innovare grazie all’esperienza che faranno viaggiando per il mondo, imparando lingue, usi e costumi diversi. Il lavoro in team che una volta era fatto uno accanto all’altro, adesso diventerà virtuale e sarà anche più facile e veloce condividere idee, progetti e informazioni.

La tecnologia sta alla base di questo cambiamento. E’ grazie ad essa che le distanze di sono accorciate, i minuti sono diventati attimi e il lavoro si è sviluppato basandosi sulle piattaforme incentrate sul web. Tutto molto probabilmente nasce anche da quel famoso passaggio di consegne che il mondo “analogico” ha dato a quello “digitale”, cosa che è avvenuta praticamente negli anni ’90 e che ha rappresentato la base dello sviluppo. Anche nel mondo dell’elettronica ci sono stati e ci sono a tutt’oggi esempi di tecnologie che hanno avuto impatti, sia negativi che positivi su questo cambiamento. Alcune sono sparite, altre sono diventate oggetti da collezione, solo poche hanno saputo rinnovarsi al punto da essere ancora sulla cresta dell’onda. Il caso che ha riscosso maggior successo è sicuramente quello del tanto famoso fax. Fino a 10-15 anni fa era lo strumento di comunicazione più utilizzato in azienda ma poi il suo utilizzo è stato sempre più limitato fino a quasi scomparire. Il suo ritorno in auge è dovuto alla sua conversione in digitale, che permette di fatto di inviare fax utilizzando direttamente il personal computer e una comune linea internet. Basta poi registrarsi a siti che permettono l’invio e la ricezione, tra i più conosciuti ed utilizzati c’è ad esempio Efax. Ciò che rende interessante questo tipo di tecnologie è senza alcun dubbio il fatto che può essere utilizzato sia da professionisti (sottoscrivendo un abbonamento dal costo irrisorio), ma anche da utenti comuni e saltuari che hanno la possibilità di non pagare assolutamente nulla sfruttando il periodo di prova.

Per il futuro, quindi, si prevedono scossoni nel mondo del lavoro. E’ innegabile che com’è strutturata adesso l’istruzione nel nostro Paese potrebbe creare non pochi problemi ai lavoratori del futuro. Serve imparare a parlare in pubblico, a lavorare in team, oltre che avere una maggiore padronanza delle lingue straniere.