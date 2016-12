Il 2017 della Cgil: “Sfida per i diritti”. A gennaio Camusso torna a Lecce

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Inizio del nuovo anno con il botto per Cgil Lecce: il 10 gennaio il segretario nazionale dell’organizzione sindacale Susanna Camusso sarà, in mattinata, a Taranto e nel pomeriggio a Lecce.

In particolare, nel capoluogo salentino, Camusso inaugurerà, nel quartiere San Pio alle ore 17, lo Spazio Diritti, un luogo per il Coworking, aperto dalla Cgil alla platea di giovani, lavoratori precari e con partite Iva per tutelarne i diritti. Un progetto pilota, nella nostra regione, che rappresenta un punto di svolta nella storia del nostro fare sindacato: non solo uno spazio fisico, ma una possibilità per abbattere le solitudini dei nuovi lavori.

Subito dopo Susanna Camusso parteciperà alla conferenza pubblica “Nuovi lavori, nuovi diritti – per tutelare giovani, precari e partite Iva” che si terrà nell’Aula magna dell’ex Ateneo dell’Università del Salento, a Palazzo Codacci Pisanelli (v.le dell’Università Lecce).

Le sfide, per il mondo sindacale, sono tante: la crisi è ancora viva in un territorio che vive da decenni in una situazione di emergenza occupazionale. All’emigrazione dei nonni e dei genitori è seguita quella dei figli che, spesso, scelgono città del Nord Italia o del resto dell’Europa per proseguire gli studi e vi si stabiliscono anche per la professione, avendo più opportunità e, di frequente, più diritti.

“Per la Cgil – scrive la segretaria generale Valentina Fragassi – il 2016 è stato un anno che ha richiesto un lavoro straordinario” tra vertenze di vario tipo e politiche del lavoro da monitorare. L’organizzazione “ha raccolto in questi mesi oltre – prosegue – tre milioni di firme per la proposta di legge sulla Carta dei diritti universali del lavoro e per i tre referendum (eliminazione dei voucher, reintegro nel posto di lavoro, legge sugli appalti) su cui i cittadini saranno chiamati a esprimersi il prossimo anno”.

Se n’è parlato lo scorso maggio a Lecce, città scelta per l’evento nazionale delle Giornate del Lavoro che ha coinvolto istituzioni, mondo del lavoro e cittadini, con decine di migliaia di arrivi da tutta Italia.

“Chiudiamo il 2016 consapevoli di aver contribuito a difendere la nostra Costituzione; continuiamo a lavorare ogni giorno affinché l’articolo 1 della Carta costituzionale diventi esigibile in questo Paese e auspicando che la grande partecipazione al voto dei cittadini del 4 dicembre scorso possa tradursi in una partecipazione sempre più attiva alla vita sociale e politica di questo Paese”.

Lecce e la sua provincia “esprimono grandi potenzialità”, ma si tratta di risorse non sempre adeguatamente valorizzate, “prova ne è la continua e drammatica emorragia di competenze e cervelli, nati e cresciuti anche nell’Università salentina, verso il nord Italia o in altri Paesi, e la percentuale altissima di disoccupazione giovanile che, in provincia di Lecce, sfiora il 55%”.

E’ necessario operare per “rilanciare il sistema produttivo. Perché questo sia possibile, in questi anni, i sindacati e le aziende del territorio hanno responsabilmente affrontando la crisi economica. Continuiamo a lavorare affinché siano premiate quelle realtà che rispettano le regole contrattuali nazionali e siano contrastati i continui tentativi di deroga che finiscono con il produrre l’abbassamento di diritti e tutele per i lavoratori”, sottolinea ancora Fragassi.

L’impegno della Cgil è quello di “lavorare con le amministrazioni, a Lecce e provincia, sul tema dei fondi strutturali europei, affinché queste risorse, nei prossimi sette anni, siano utilizzate tutte e bene, non per costruire contenitori vuoti ma per creare nuovi posti di lavoro”. Secondo l’organizzazione sindacale, inoltre, è necessario investire su giovani e donne – Regione e Governo sono chiamati a fare la loro parte – ma senza che questo si traduca in un abuso di voucher, “di cui la Puglia fa un uso crescente” o di contratti precari e a tempo determinato. Altro fronte di azione, “l’investimento in ricerca e sistema pubblico”.

Con riferimento, inoltre, al contesto globale, la Cgil “ribadisce il proprio impegno a difesa della libertà, della pace e della democrazia e contro ogni atto di violenza, terrorismo e xenofobia, sia che esso avvenga a pochi chilometri da noi, sia che si consumi in territori lontani. Il nostro augurio per il 2017 – conclude Fragassi – è per un’Italia del lavoro e dei diritti e per un’Europa sempre più solidale ed equa. Buon anno di lavoro e di lotta a tutte e tutti”.