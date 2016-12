Burgesi, la Procura: “Nessun riscontro sulla presenza di fusti contenenti Pcb”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Nessun riscontro sulla presenza, all’interno di tale discarica, di centinaia di fusti contenenti Pcb” e, oltretutto, si esclude “ogni ipotizzato collegamento con l’omicidio dell’esponente del partito Idv Giuseppe Basile”.

A seguito delle notizie apparse su giornali ed emittenti relative alla ex discarica Burgesi, nella quale sarebbero tombati fusti contenenti materiale pericoloso e inquinante, stando alle dichiarazioni rese dall’imprenditore Gianluigi Rosafio, genero del boss Pippi Calamita, la Procura ha emesso un comunicato stampa per “precisare” tali informazioni e quietare gli allarmismi per la salute che si sono levati da più parti. A firmarlo l’aggiunto Elsa Valeria Mignone e il procuratore facente funzioni Antonio De Donno.

“Le attività criminose enunciate negli articoli di stampa – spiegano – sono state già tutte oggetto di complesse indagini, conclusesi con sentenza di affermazione di responsabilità – divenuta irrevocabile il 30 maggio 2014 – nei confronti di imprenditori e produttori di rifiuti nonché di titolari di ditte di trasporto di rifiuti per il reato, tra l’altro, di danneggiamento aggravato proprio di quei terreni indicati negli articoli di stampa (situati in Acquarica, Ugento e Presicce), su cui erano stati sversati rifiuti pericolosi, caratterizzati dalla presenza di Pcb e, pertanto, già sottoposti a sequestro nell’anno 2000”.

“Tali siti – proseguono – compreso quello interessato dalla presenza di una enorme discarica abbandonata in località Burgesi, sono stati, dal 2001 al 2004, dapprima ‘messi in sicurezza’ e, successivamente, oggetto di vera e propria bonifica disposta dagli stessi Comuni interessati, i cui lavori sono stati finanziati dalla Regione Puglia con fondi comunitari”.

“Gli stessi lavori di bonifica – aggiungono – sono stati poi oggetto di ulteriori controlli da parte dei magistrati della procura della Repubblica di Lecce, che hanno così potuto riscontrare la correttezza delle procedure applicate e l’infondatezza delle denunce che segnalavano la cattiva esecuzione delle stesse, escludendo con ciò ogni ipotizzato collegamento con l’omicidio dell’esponente del partito Idv Giuseppe Basile”.

“Quanto alla presenza di Pcb – concludono i due magistrati – nella discarica Burgesi di Ugento in fase di post-gestione, segnalata dalle analisi del Cnr nel procedimento n. 12592/2016 RGNR, tale sostanza è stata individuata soltanto nel percolato, mentre le analisi non hanno individuato alcuna contaminazione da Pcb nell’acqua di falda prelevata dai pozzi limitrofi alla suddetta discarica. Peraltro, le quantità di Pcb, di certo non rilevantissime, presenti nel percolato – comunque destinato ad un particolare smaltimento in sicurezza – sono agevolmente ricollegabili a quanto già accertato nel procedimento n. 11131/2000 RGNR, come detto definito con sentenza passata in giudicato, proprio in relazione allo smaltimento illecito, all’interno della discarica di Ugento gestita dalla Monteco srl, di rifiuti contaminati da Pcb, non essendovi allo stato alcun riscontro sulla presenza, sempre all’interno di tale discarica, di centinaia di fusti contenenti Pcb”.

Nei giorni scorsi, il presidente della Regione Michele Emiliano, con i sindaci interessati, ha fatto un sopralluogo sul sito, asserendo che c’è la volontà di “capire fino in fondo la questione” e di “sentire i titolari della discarica, perché è bene ricordare che qui non si tratta di una discarica abusiva, ma di un impianto autorizzato nel quale in passato sarebbero stati commessi dei reati”, stando a quanto, appunto, rivelato da Rosafio. “L’unico elemento indiziario, che però assume un valore importantissimo, è la presenza nel percolato di PCB, che normalmente non è rinvenibile nelle discariche. Questo vuol dire che c’è qualche cosa di anomalo e ci induce a procedere ad una ricerca dei fusti. Ciò avviene non dal punto di vista giudiziario, che non ci compete, ma da un punto di vista ambientale e di bonifica dei suoli”, ha proseguito Emiliano.