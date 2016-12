Prima l’arresto poi il divieto ma continua a perseguitare l’ex moglie: in carcere 54enne

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Dopo mesi da incubo in cui aveva dovuto sopportare ogni tipo di molestia e minaccia, l’arresto del suo stalker sembrava averle restituito un pizzico di serenità. Il sollievo però è durato poco: una volta in libertà, dopo essere stato ristretto ai domiciliari, l’uomo è tornato alla carica ricominciando a perseguitarla nonostante il divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale.

Si sono aperte le porte del carcere, questa volta, per R.A., 54enne leccese arrestato ieri dagli agenti delle volanti ancora una volta per stalking ai danni sua ex moglie, una 45enne. A chiedere aiuto nuovamente alla polizia è stata proprio la vittima che, avvistato l’uomo appostato in auto di fronte al cancello del condominio dove abita, ha subito allertato il 113. Quando gli agenti sono arrivati, il 54enne ha provato ad allontanarsi dalla zona, ma non è servito a nulla.

Una volta bloccato, lo stalker, in preda all’agitazione, è stato condotto in questura per la verifica di quanto accaduto. Dal racconto della donna è emerso che l’arresto e il divieto di avvicinamento non hanno sortito alcun effetto sul suo ex marito. Almeno quattro sono gli episodi di molestie raccontati dalla vittima in sede di denuncia che ha sottolineato l’intensificarsi della condotta persecutoria e vessatoria dell’uomo nei suoi confronti in seguito alla scarcerazione.

La 45enne, dunque, era ripiombata nell’incubo già raccontato agli agenti quando aveva trovato il coraggio di denunciare tempo fa l’ex marito. In quell’occasione aveva ripercorso i lunghi nove mesi vissuti nel panico e nell’ansia a causa delle continue molestie subite dall’uomo. Quest’ultimo, non accettando la fine della loro relazione, aveva cominciato a perseguitarla in tutti i modi: appostamenti continui sotto casa, minacce di morte, persino atti di autolesionismo per muovere a compassione la donna ed indurla a riallacciare la relazione con lui.

In alcune occasioni il 54enne aveva seguito la donna in auto, per poi lanciarsi in una guida spericolata per terrorizzarla, e aveva anche tentato di entrare nella sua abitazione provando a sfondare la porta d’ingresso. Le indagini scaturite dalla denuncia della vittima avevano condotto l’autorità giudiziaria ad emettere un’ordinanza di arresto nei confronti dello stalker, eseguita lo scorso 5 dicembre dagli agenti, che avevano condotto l’uomo ai domiciliari.

Tornato in libertà, ma comunque sottoposto da ordinanza del Tribunale di Lecce al divieto di avvicinamento all’ex, il 54enne non si era rassegnato, anzi. Così al termine degli accertamenti, su disposizione del pm di turno, R.A. è finito di nuovo in arresto. Questa volta però per lo stalker si sono aperte le porte del carcere di Lecce, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria, ma obbligatoriamente lontano dalla sua ex moglie.