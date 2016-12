“No” alla discriminazione di genere: torna “Colpi di genio”. Domande entro il 13 gennaio

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “No” alla discriminazione di genere attraverso le rappresentazioni teatrali.

Questo il senso del progetto, giunto alla seconda edizione, “Colpi di genio”, fortemente voluto e portato avanti dalla consigliera di parità della Provincia Filomena D’Antini Solero.

Si tratta di un vero e proprio concorso di idee per realizzare rappresentazioni teatrali che trattino il tema dell’uguaglianza di genere tra uomini e donne.

“L’obiettivo – dichiara la consigliera di parità D’Antini Solero – è quello di sensibilizzare i soggetti pubblici e privati contro ogni discriminazione, affinché enti e imprese adottino tutti gli strumenti previsti dalla legge allo scopo di garantire parità e pari dignità nel mondo del lavoro, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di conciliazione vita–lavoro come voucher, asili aziendali e contratti più flessibili”.

“Le donne inoccupate in provincia di Lecce e non solo sono tantissime, altrettanto alta è la percentuale delle inattive, donne che scelgono di non entrare nel mondo del lavoro per timore di non riuscire a conciliare impegni lavorativi e impegni familiari. Le discriminazioni sul lavoro per le donne in gravidanza, ad esempio, sono dietro l’angolo e mettono in atto quella che oggi chiamiamo mobbing da maternità, espressione terribile ma purtroppo veritiera: le donne che scelgono di diventare mamme e fare famiglia subiscono spesso l’accanimento di colleghi e datori di lavoro, tanto da determinare sfiducia e sconforto fino a portare la donna vittima di mobbing a gettare la spugna e abbandonare il lavoro”, conclude la consiglierà di parità provinciale.

“Colpi di Genio” intende dare un significativo supporto mediante il bando che prevede un finanziamento riconosciuto dall’ufficio della consigliera di parità, in accordo con la Provincia di Lecce. Le prestazioni progettuali riceveranno un contributo di mille euro a testa, per un totale di 10 mila euro, ma non si esclude l’incremento con somme aggiuntive del 2017.

I soggetti interessati dovranno inoltrare la domanda e la documentazione richiesta entro il 13 gennaio 2017. Tutti i dettagli sono sul sito istituzionale della Provincia di Lecce.

“La finalità sociale di Colpi di Genio è molto importante – sottolinea il presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone – i soggetti pubblici e privati sono chiamati a contribuire affinché vengano azzerate le discriminazioni di genere e attuati gli strumenti di conciliazione utili al fine di ridurre al massimo le diversità di genere nel mondo del lavoro. Quelle discriminazioni che le compagnie teatrali saranno chiamate a portare sul palco”.