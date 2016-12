L’oroscopo di oggi mercoledì 28 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE – Giornata in love se hai un partner, con tanta tanta voglia di coccole e acrobazie tra le lenzuola. Se sei single, beh, troverai di certo qualcuno con cui scambiare effusioni. I pianeti ti vogliono coccolone e appiccicaticcio come non mai e forse oggi capirai chi portare con te al cenone di fine anno.

TORO – Peccato che qualche acciacco fisico, qualche malanno di stagione, non ti garantisca l’energia che vorresti, ma che fai ancora in tempo a recuperare per domani. Sarà una di quelle rare giornate in cui sei particolarmente sereno e ben disposto nei confronti di tutto e tutti. In pace con il mondo, oggi rischi di apparire addirittura serafico.

GEMELLI – Qualcuno si sveglierà particolarmente innamorato del partner. Se sei single, sentirai finalmente voglia e desiderio d’amore, e chissà che una serata improvvisata tra amici non porti nuovi incontri. L’amore vince oggi, e ne avrà grandi benefici anche il lavoro.

CANCRO – Brillante e professionale, sarà la giornata delle idee geniali, delle soluzioni perfette, dei progetti consegnati per tempo, delle idee che potrebbero anche essere la base di nuove sfide professionali. Urano oggi più che mai ti regala una carica extra di energie e voglia di fare.

LEONE – Con colleghi, partner, soci, clienti sarà tutto un dire ‘rivediamoci, risentiamoci, aggiorniamoci’. Non è mai facile gestire il passaggio da un anno all’altro. I frutti di questo seminare arriveranno nel 2016, nel frattempo tieni alta l’attenzione, mai arrendersi, mai fermarsi. Plutone ti invita a non perdere la concentrazione.

VERGINE – Abituato come sei a correre, un po’ di relax talvolta ti preoccupa, come presagisse guai in arrivo. Giornatina noiosa, i pianeti anche loro sono in pausa, finalmente una dose extra di tranquilità, serenità e calma che sai bene, è solo la quiete prima dei festeggiamenti di fine anno.

BILANCIA – Giornata di amore e passione, di entusiasmo e grande comprensione. Vorrai festeggiare questo amore, vorrai fare qualcosa per il partner. Se il tuo rapporto è maturo oggi avrai conferma dell’affiatamento che vi lega da tempo.

SCORPIONE – Impossibile non guardarti, non cercarti. Sarai una calamita e se parteciperai a incontri, riunioni o confronti lavorativi, ne uscirai vittorioso. Emani una luce e una energia, grazie a Urano, fuori dal comune. Sarà per questo che in single potrebbero chiudere l’anno in coppia? Venere domani ti sorprenderà.

SAGITTARIO – Una corda spezzata, anche ricongiunta con un nodo, non ha più la stessa forza, di questo sei convinto e non c’è modo di farti cambiare idea. Il colpo basso di un’amico, la sua mancanza di chiarezza ti ha spiazzato e soprattutto è una cosa che non puoi accettare.

CAPRICORNO – Tempo di bilanci. Sei sereno, appagato. Hai lavorato tanto per questa serenità. Oggi preoccupati solo di essere felice. Penserai per un attimo che tutto stia andando finalmente nel verso giusto. E con nuove speranze e nuovo entusiasmo saprai accogliere il 2016.

ACQUARIO – Intesa e serenità con il partner, grande voglia di conquiste per i single, conferme professionali attese ma insperate. Oggi i sogni son desideri realizzati. Grande energia e carica, quindi goditi la giornata a pieno.

PESCI – Oggi il desiderio e la passione prenderanno il sopravvento, e il partner, sorpreso da tanta disinvoltura, risponderà con altrettanto trasporto. Se spesso la timidezza ti blocca in qualche dimostrazione d’affetto, oggi l’entusiasmo la fa da padrone.