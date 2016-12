Burgesi, Casili (M5S): “Ma ora ricognizione su tutti i siti inquinati”. Pagliaro (FI): “Via i colpevoli a calci”

Share 0 Share 0 Share 0

BARI – “Fondamentale avviare una ricognizione definitiva su tutti i siti inquinati del Salento”: è il consigliere regionale M5S Cristian Casili a sollecitare tale intervento. Non c’è solo Burgesi sotto la lente dei riflettori.

“Penso ai rifiuti tossici tombati nel Capo di Leuca o a discariche come Castellino a Nardò – afferma – dove sono stati rinvenuti pericolosi metalli pesanti ed elementi come l’arsenico che rende le acque inservibili. Valutiamo anche la possibilità di potenziare il ruolo e le attività dell’Arpa e dei centri di ricerca affinché siano avviati monitoraggi più accurati non solo sulla falda ma anche sul suolo che tende a fissare nella sua struttura argillosa metalli pesanti ed altri inquinanti che possono poi passare nella catena alimentare. A questo scopo – incalza l’esponente pentastellato – è importante monitorare non solo i pozzi spia ma anche quelli irrigui collocati a valle rispetto ai siti inquinati”.

Secondo Casili il Salento ha bisogno di risorse importanti per le bonifiche e la messa in sicurezza delle discariche. “La legge parla chiaro, chi inquina paga – spiega – ma se i gestori tergiversano e i Comuni non hanno fondi la Regione deve intervenire immediatamente denunciando queste inadempienze e sostituendosi in danno. Bisogna accelerare le procedure, il tempo stringe, troppi anni sono passati senza interventi. Questa terra presenta dati allarmanti sull’incremento di neoplasie, soprattutto riguardo i tumori al rene, alla vescica e al polmone, organi che più di altri sono indicatori del drammatico stato ambientale. Un incremento superiore a quello presente in città industrializzate del Paese”.

Altri esponenti politici dicono la loro su Burgesi, ex discarica nella quale sarebbero tombati fusti contenenti materiale inquinante e pericoloso: questo è quanto emerge dalle rivelazioni dell’imprenditore Gianluigi Rosafio, genero del boss Pippi Calamita. A destare particolare allarme, intanto, la presenza nel percolato di tracce di policlorobifenili (Pcb), che, secondo alcuni studi, sarebbero addirittura associati ad alcune forme di cancro.

“Mi viene da ridere, in modo amaro, quando sento che qualcuno negli ultimi giorni del 2016 si è accorto del problema dei rifiuti interrati abusivamente nel nostro Salento e richiede una bonifica urgente per il bene dei cittadini”, afferma Paolo Pagliaro dell’Ufficio di Presidenza Nazionale di Forza Italia. “Da tantissimi anni lo denunciamo, lo gridiamo l’abbiamo fatto in tutti i modi. A noi salentini non basta solo la bonifica ma vogliamo cacciare via a calci, dalla nostra terra, i colpevoli. Vogliamo che il Salento diventi regione per salvaguardare ciò che è nostro senza aspettare chi dovrebbe controllare e decidere da lontano, troppo lontano. Questa – conclude- è la madre di tutte le battaglie e combatteremo fino a quando non vinceremo. Giù le mani dal Salento”.

Nel frattempo, mentre la politica dice la sua, qualcuno traccia un collegamento tra i fatti riguardanti Burgesi e l’omicidio del consigliere provinciale e comunale dell’Italia dei valori Peppino Basile avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 giugno 2008. Tante furono le battaglie condotte dal politico salentino per la sua terra, celebre la sua denuncia sull’esistenza del “sistema”, una rete poco pulita di affari, intrecci, complicità. Grande, a quanto ricostruisce la giornalista Marilù Mastrogiovanni nel suo libro-inchiesta, il clima di omertà intorno a questo drammatico fatto di sangue. Intanto, i responsabili non hanno un nome. Un fatto è certo: su Burgesi occorre chiarezza. Perché le tracce di Pcb nel percolato non devono far stare tranquillo nessuno. E – quando dici il caso – Burgesi fu proprio tra le principali battaglie condotte da Basile.