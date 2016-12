Operazione “Santo Stefano”, controlli a largo raggio dei carabinieri tra Gallipoli e dintorni. Pioggia di denunce

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti, 10 denunce in stato di libertà per vari reati e 10 segnalati alla prefettura per consumo personale di droghe. E’ il bilancio dell’operazione “Santo Stefano” condotta dai carabinieri della compagnia di Gallipoli, durante la quale sono stati eseguiti controlli sulle principali arterie della Città bella e dei comuni limitrofi.

Nella scorsa notte i militari, infatti, sono stati impegnati su tutto il territorio di loro competenza, con un servizio a largo raggio finalizzato al contrasto del perpetrarsi di reati contro il patrimonio, nonché al fenomeno della guida in stato di ebbrezza e della detenzione, spaccio ed uso di sostanze stupefacenti. All’attività di controllo hanno partecipato pattuglie della dipendente aliquota radiomobile, militari della stazione di Sannicola, Alezio e Gallipoli, per un totale di 10 militari e 4 automezzi.

Denunciata in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti una 24enne residente a Gallipoli, coniugata, incensurata. La donna, dopo un controllo, all’atto della perquisizione della propria autovettura, ha tentato di disfarsi di involucri contenenti 3,3 grammi di cocaina, sequestrata poi dai militari.

Dieci i segnalati alla prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. In particolare sono stati fermati giovani di Sannicola, Nardò, Galatina, Gallipoli, Galatone, Copertino e Alezio, trovati con modici quantitativi di marijuana, eroina e hashish.

C.D., 23enne, residente a Gallipoli, censurato, è stato denunciato in stato di libertà per evasione: l’uomo, ai domiciliari, durante un’ispezione di polizia non era in casa.

M.V., 42enne, residente a Tuglie, bracciante agricolo incensurato, è stato denuciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, alla guida della propria autovettura, ha danneggiato a Nardò 2 autovetture in sosta. Sottoposto ad accertamenti con l’etilometro, è stato trovato in evidente stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. La sua patente è stata ritirata, mentre il veicolo è statao sequestrato.

Deferito in stato di libertà per guida sotto influenza di sostanze stupefacenti S.L., 38enne residente a Galatone, incensurato. L’uomo, mentre si trovava alla guida della propria moto, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con altro veicolo, riportando lesioni con prognosi di 30 giorni. In seguito ai controlli tossicologici effettuati presso l’ospedale “V.Fazzi” di Lecce, è stata riscontrata la presenza di cannabinoidi nel sangue. La patente di guida è stata ritirata e trasmessa alla Prefettura di Lecce per il conseguente provvedimento di sospensione.

Furto aggravato e danneggiamento su cose esposte alla fede pubblica sono i reati di cui dovrà rispondere D.V.S., 52enne residente a Sannicola, in località Chiesanuova. L’uomo aveva fraudolentemente applicato alla rete generale del gas un proprio contatore senza alcuna autorizzazione, sottraendo una quantità di gas al momento non ancora stabilita. Il contatore del gas è stato rimosso è sottoposto a sequestro.

Per contraffazione è finito nei guai D.M., 39 enne del Senegal, residente a Copertino: all’interno del bagagliaio dell’autovettura Seat Ibiza, sono state trovate 32 paia di scarpe di noti marchi contraffatte, poi sequestrate.

B.M., 40enne, residente a Galatone, censurato è finito nei guai per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico continuata: in seguito alla contestazione di due verbali per violazioni al codice della strada, avrebbe indicato falsamente la presenza di testimoni in occasione della presentazione del ricorso al giudice di pace di Lecce.

Denunciato per ricettazione un 52enne, residente a Seclì, incensurato. L’uomo è stato trovato in possesso di un Samsung Galaxy J5, risultato rubato. Il telefono è stato restituito alla proprietaria.